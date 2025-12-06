Matteo Tozzi non si alza per andare al lavoro, la scoperta choc della moglie: stroncato da un malore nel sonno

Roma Weekend - Newsletter Gli eventi del fine settimana, ogni giovedì Iscriviti e ricevi le notizie via email

SAN BENEDETTO La città è sotto choc per la prematura e improvvisa scomparsa del 47enne sambenedettese Matteo Tozzi, avvenuta per un malore che non gli ha lasciato scampo. L’uomo è stato trovato privo di vita nella sua abitazione, giovedì mattina, dalla moglie che, insospettita dal fatto che il marito non si fosse alzato per recarsi al lavoro, è entrata in camera da letto e ha fatto la tragica scoperta: l’uomo non respirava più e non era presente nemmeno il battito.

I SOCCORSI

La donna ha iniziato a scuoterlo e ha tentato di rianimarlo, mentre effettuava la chiamata al 118.

IL CORDOGLIO

La notizia ha destato profondo cordoglio tra colleghi, amici e conoscenti, che ricordano Matteo come una persona buona e disponibile, appassionata del proprio lavoro e appassionato di moto, tanto da essere socio del biker club Dark Angel Triker 4120. Amava aiutare il prossimo e faceva volontariato presso l'associazione nazionale carabinieri di San Benedetto, che appena appresa la notizia si è stretta attorno alla famiglia: «L'Anc volontariato di San Benedetto si stringe con profondo dolore ai familiari per la perdita del loro caro e nostro associato Matteo, il cui ricordo resterà vivo nel cuore di tutti noi. Rimarrà indelebile ciò che è stato e ciò che ci ha donato con la sua presenza, il suo impegno e la sua umanità. Custodiremo il suo sorriso come un raggio di luce che non si spegnerà mai. Ciao Matteo». Il dolore improvviso che ha colpito la madre Ivana, il padre e la moglie Anna Rita è indescrivibile.

La salma è stata trasferita al reparto di medicina legale nell’ospedale di San Benedetto, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria. La procura della repubblica di Ascoli ha disposto la ricognizione cadaverica, per definire con precisione le cause della morte. Solo al termine degli accertamenti autoptici il corpo di Matteo sarà riconsegnato alla famiglia per i funerali.