sabato 23 maggio 2026, 09:27 - Ultimo aggiornamento: 10:11

CUPRA MARITTIMA (Ascoli) - Ordina i cibi e i vini più costosi del locale, mangia e se va indisturbata senza pagare il conto. La protagonista è una donna dell’est sulla sessantina, bionda e con i capelli corti.

Il racconto

La denuncia arriva dal cuoco Pietro Prichiò dello chalet Cristal Beach di Cupra. «Mercoledì sera è arrivata una donna, da sola, ha chiesto se c’era posto e l’abbiamo fatta accomodare. Parlava bene l’italiano, ma aveva un forte accento dell’est – racconta Prichiò -. Ha chiesto per iniziare una bottiglia di bollicine, un tris di antipasti freddi e gli antipasti caldi, un sorbetto corretto e un caffè. Al termine della cena si è alzata ed è uscita senza pagare il conto, era circa mezzanotte e mezzo». La somma da pagare era circa 100 euro. «Il cameriere ha avvisato immediatamente in cucina del fatto che la donna si era dileguata senza pagare il conto, e sono uscito immediatamente per rincorrerla, e nel frattempo ho chiamato il 112. L’ho sempre seguita da lontano in modo da non perderla di vista e dare la posizione esatta ai carabinieri della compagnia di San Benedetto che stavano arrivando. La signora si è diretta al camping Calypso, e notando un gruppo di persone intente a festeggiare si è intrufolata, forse cercando di far perdere le sue tracce, ma i militari nel frattempo sono arrivati e su mia indicazione si sono diretti verso di lei e le hanno chiesto i documenti. La donna però ne era sprovvista, ma aveva con sé un foglio, forse il permesso di soggiorno, ed è stata quindi fermata».

È probabile che per lei non sia stata neanche la prima cena a scrocco. Uno chalet di Grottammare nei pressi del Kursaal infatti, aveva sporto denuncia nei confronti di una donna che aveva cenato senza pagare, e la descrizione corrisponde a quella fermata mercoledì sera a Cupra Marittima.

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