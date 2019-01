Bambina di 10 anni morta intossicata dal monossido di carbonio: dormiva nel suo letto. Grave il fratello

Una bambina morta e il fratellino ricoverato in gravi condizioni. E' il bilancio della tragedia avvenuta in un'abitazione nella località Aspro di Sassoferrato. Ad accorgersi di quanto accaduto, la mamma dei due bambini che, questa mattina, è entrata nella loro cameretta per svegliarli e portarli a scuola a Sassoferrato. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno ricostruendo quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di una intossicazione da monossido di carbonio. Sconvolte la famiglia, brasiliana di origine, e l'intera comunità. Ultimo aggiornamento: 09:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA