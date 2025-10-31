venerdì 31 ottobre 2025, 06:22 - Ultimo aggiornamento: 06:24

FALCONARA «Chi mi picchiava a destra, chi a sinistra. Non ho fatto neanche in tempo a reagire. Ho preso le botte, poi non ho visto più niente». Sono gli stralci della testimonianza resa ieri in aula da un 77enne falconarese, parte civile nel processo che vede sotto accusa per lesioni personali in concorso due imputati. Si tratta di un 40enne e un 38enne, familiari di una ragazzina che all’epoca dei fatti, il 26 maggio del 2023, aveva 12 anni.

Quella stessa ragazzina che, stando alla ricostruzione accusatoria, era stata avvicinata in maniera illecita dall’anziano. La scorsa primavera, l’uomo ha patteggiato due anni di reclusione per violenza sessuale. Per la procura, aveva baciato la 12enne sotto il portone di casa. Un palazzo che l’anziano frequentava spesso, avendo lì a disposizione degli appartamenti. Lei, sotto choc e in lacrime, aveva raccontato tutti ai familiari.

Il movente

Proprio gli abusi sulla ragazzina sarebbero stati la causa dell’aggressione scattata nei confronti dell’anziano. Una sorta di vendetta. Poco dopo l’incontro ravvicinato con la 12enne, l’anziano era stato chiamato al telefono dallo zio della minore, estraneo all’aggressione. «È successo un macello, vieni subito qui» la frase riportata in aula dall’anziano, parte civile con l’avvocato Riccardo Leonardi. «Sono corso subito nel palazzo dove abita quella famiglia, che conosco da tantissimo tempo e a cui non avrei mai fatto del male» ha raccontato il 77enne.

«Come sono arrivato, mi è stato detto: i bambini e i cani non si toccano. Poi le botte, ho preso colpi a sinistra e a destra. Mi sono saltati addosso, non ho avuto neanche il tempo di reagire. A un certo punto ho visto tutto blu. Per fortuna sono arrivati gli agenti della polizia locale».

Il 77enne era finito all’ospedale. La prognosi: trenta giorni per le fratture che aveva riportato al volto, soprattutto nell’area mascellare e zigomatica. «Per sei mesi non ho visto bene e ho perso l’udito». Anche la mamma della 12enne in aula: «So che mia figlia ha subito abusi, non mi interessa sapere cosa gli è successo, io non ho visto niente». Gli imputati, l’ex marito della donna e il compagno di allora, sono difesi dagli avvocati Nicoletta Pelinga e Michele Boncristiano. Processo rinviato al 5 febbraio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA