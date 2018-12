Beve sostanze tossiche e si lancia da 5 metri: ragazzo di 20 anni in gravissime condizioni

Ragazzo di venti anni in gravi condizioni dopo aver ingerito sostanze non ancora specificate ed essersi lanciato da un piano rialzato di cinque metri in via Grazie. Il fatto è accaduto alle 19,30, non si conoscono le ragioni che hanno indotto il giovane a a compiere questo gesto. A sirene spiegate sul posto l'auto medica e la Croce Gialla con il ventenne che è stato portato con un codice di massima gravità all'ospedale di Torrette di Ancona. Ultimo aggiornamento: 3 Dicembre, 09:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA