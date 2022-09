Alluvione Marche, la rabbia del sindaco di Senigallia: «Nessuno ci ha avvertito di quello che sarebbe successo»

Alluvione nelle Marche. Rabbia, incredulità e tante cose da capire in una situazione in cui emergono anche particolari da mettere a fuoco. Parole dei sindaco di Senigallia Massimo Olivetti: «Non abbiamo ricevuto segnalazioni circa la situazione così grave che si stava verificando. Solo parlando con amici e conoscenti di Serra de' Conti ieri sera abbiamo capito cosa poteva succedere e cosa poi è effettivamente successo. Ci siamo adoperati e continueremo a farlo perchè la situazione è veramente pesante».

Maltempo Marche, l'appello del nipote disperato: «Siamo intrappolati. Aiutate nonno, vi prego»

Maltempo Marche, la notte da incubo a Cantiano: auto a galla in piazza, case travolte dal fango e famiglie isolate

E poco dopo anche il primo cittadino di Sassoferrato si è espresso con gli stessi concetti. E poi alcuni inviti da parte del sindaco di Senigallia: «Lasciare libere le strade per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso». È quanto scrive nell'ultimo messaggio sulla pagina Facebook Olivetti sottolineando che «le strade del centro, l'Arceviese, la Corinaldese, la Bruciata e le via del piano regolatore sono chiuse e pericolose». Olivetti ribadisce poi l'invito ai cittadini «a non spostarsi dalle proprie abitazioni se non in caso di effettiva necessità».

Maurizio Greci, sindaco di Sassoferrato, comune in provincia di Ancona, tra i più colpiti dal nubifragio della scorsa notte: «Non avevamo ricevuto nessuna avvertimento particolare – tuona – soltanto una allerta gialla della Protezione civile per vento e pioggia. Niente che potesse far presagire un disastro del genere. Tutto è accaduto nell'arco di un'ora. Ora il cielo è sereno. Nel mio comune non risultano dispersi».