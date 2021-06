Ancona, acrobata del Circo acquatico vola per dieci metri: illeso

1 Minuto di Lettura

Domenica 20 Marzo 2016, 18:33 - Ultimo aggiornamento: 18:37







Momenti di paura questo pomeriggio ad Ancona durante lo spettacolo del Magnifico Circo Acquatico allo Stadio del Conero: uno degli acrobati impegnati in un numero con l'altalena e una rete su cui rimbalzare è precipitato nel vuoto da un'altezza di circa 10 metri dopo che uno dei cavi che tenevano agganciata la rete si è staccato, lasciando l'atleta senza protezione. L'uomo è rimasto miracolosamente illeso. Lo spettacolo è stato sospeso per qualche minuto, e poi è ripreso con un numero diverso. Il Magnifico Circo Acquatico richiama ad ogni tappa migliaia di spettatori; si è esibito anche in piazza San Pietro per papa Francesco. Resterà ad Ancona fino a domani, poi dal 25 marzo sarà in tournee a Pescara.