"Vlad, le lame del cuore": la vera storia di Dracula a fumetti

La vera storia di Dracula, senza vampiri, senza creature soprannaturali. Solo i fatti.Con "Vlad, Le lame del cuore" comincia la trilogia di libri a fumetti creata da Matteo Strukul con i disegni di Andrea Mutti che ha firmato episodi di serie popolari come Batman, X-Men, Conan, Star Wars ealtri. Il libro, edito da Feltrinelli Comics e disponibile in libreria da domani, narra la storia di Vlad l'Impalatore, il condottiero che ha ispirato Bram Stoker nella creazione del vampiro per eccellenza.Vlad è un ribelle, figlio di un cavaliere dell'Ordine del Drago, che si oppose alla Sublime Porta Ottomana, resistendo per oltre un anno all'esercito dell'impero più potente del mondo. Dopo aver raccontatola storia de I Medici (Newton Compton), "Giacomo Casanova, la sonata dei cuori infranti" (Mondadori, 2018; Premio Emilio Salgari 2018) e "Inquisizione Michelangelo" (Newton Compton, 2018), Matteo Strukultorna sul filone storico ma questa volta a fumetti, raccontando una storia nella storia. Nel libro, spiega Matteo Strukul, «c'è la storia di un grande conflitto, quella del principe cristiano che difende i figli della propria terra, ossia la Valacchia e la Transilvania, opponendosi all'avanzata di Maometto II, ma anche quella di un amore segreto, clandestino, per Katharina von Siegel, figlia di mercanti tedeschi».