«Uccideteli tutti. Dio riconoscerà i Suoi». È questo l’ordine perentorio che diede il via al massacro dei catari (o albigesi), movimento religioso sorto intorno al XII secolo in Occitania. Il massacro di Bezières, il 22 luglio del 1209, fu soltanto il primo degli assalti dell’esercito crociato, che cancellò dalla faccia della terra i fedeli di questa setta che considerava “perfetti” gli uomini come le donne, e che credeva nella reincarnazione e nell’imposizione dello Spirito Santo, tramite il consolamentum. È attraverso questo “peccato originale” della storia della Chiesa che il nuovo libro di Glenn Cooper, L’ultimo conclave, da oggi in libreria, prende le mosse. L’autore sarà a Roma il prossimo 28 giugno (Libreria Ubik Spazio Sette).

Si tratta di un thriller trascinante, ultimo atto dei una lunga serie di romanzi dedicata allo studioso statunitense di teologia e storia cattolica, Cal Donovan. Il 71enne scrittore americano, che deve molto a Dan Brown e che in Italia è un fenomeno da 3,5 milioni di copie, apre il romanzo con la morte di papa Giovanni XXIV, il pontefice che ha scandalizzato l’intero mondo cattolico nominando segretario di Stato una religiosa, suor Elisabetta Celestino. «Una mossa audace e molto controversa, che gli è stata rinfacciata per tutto il pontificato». Prima di andare a dormire, si concede un peccato di gola, e assapora con gusto un tortino al cioccolato con cuore morbido e panna. Come in estasi, si addormenta. Non si risveglierà più.

Seguendo la tradizione, alla morte del Papa si riunisce il conclave per eleggere il suo successore. I cardinali elettori confluiscono a San Pietro. Il primo dei papabili è un italiano, Domenico Colpo. Poi c’è un americano moderato, il cardinale Macy di New York. Ma anche un africano ha buone probabilità, Raymond Koffi, della Costa d’Avorio. Quando tutti i cardinali elettori sono ormai nella Cappella Sistina, risuona il grido di rito: Extra omnes. Il conclave ha inizio.

Dopo molte ore, e in assenza della “fumata” regolamentare, che dal colore annuncia il risultato della giornata di voto, il capo della sicurezza vaticana, Emilio (fratello di Elisabetta) si allarma. Contro tutte le regole e tutte le consuetudini, si decide di forzare la porta, per assicurarsi che non ci siano problemi. Ma grande è lo stupore dei funzionari vaticani, quando, sotto la maestosa volta con Il giudizio universale di Michelangelo, trovano una sala completamente deserta, dove non c’è più nessuno.

Il caso diventa rapidamente di portata globale. E con l’aiuto delle forze dell’ordine e dei servizi di sicurezza italiani, si scopre che un tunnel era stato scavato al di sotto della Cappella Sistina, per poter rapire tutti i cardinali elettori. È l’opera di una banda del buco molto abile e con grandi disponibilità finanziarie.

IL PIANO

Glenn Cooper è molto preciso e documentato, nel raccontare la fattibilità di un piano del genere, e nel farci partecipi delle indagini, che subito puntano verso terroristi francofoni. Si seguono le tracce lasciate dai video di sorveglianza. E inizia un rocambolesco inseguimento in aria, mare e terra, a cui non si sottrae anche Cal Donovan, molto protettivo nei confronti della suora di cui è segretamente, ma neanche troppo, innamorato. È lui a intuire la pista dei catari, e a far capire le possibili implicazioni del caso. Il romanzo, un po’ come il Codice da Vinci, indaga sull’eterno femminino, sull’altra metà del creato che la Chiesa avrebbe nascosto e perduto. Ed è proprio la prima segretaria di stato del Vaticano, Elisabetta, a essere in pericolo, e a finire sotto i riflettori globali. L’ultimo tabù della Chiesa sono le donne sacerdote e le papesse? In assenza dei cardinali, e del Papa stesso, Elisabetta regge da sola le sorti della Santa Sede. Dovrà fronteggiare minacce terroristiche e intrighi di palazzo, per risolvere un caso che rischia di trascinare nell’abisso la millenaria storia del Soglio Pontificio.