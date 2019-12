"Tre" di Roberto di Sante nella Nuvola per un doppio appuntamento a Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutti in una nuvola per un romanzo d'amore. A “Più libri più liberi”, la fiera della piccola e media editoria a Roma, oggi Roberto Di Sante ha presentato il suo nuovo romanzo "Tre" edito da Ultra. L'appuntamento nella Sala Antares alle ore 18,30. Con l'autore il giornalista-scrittore Fabio Isman e l'attore Sebastiano Gavasso che leggerà un brano del libro. Insomma, tutto in una nuvola non solo perché la presentazione si svolge nel centro congressi, progettato da Fuksas, dentro il quale troneggia una teca in vetro acciaio che sembra rubata al cielo, ma perché il nuovo romanzo di Roberto di Sante è una straordinaria favola d'amore contemporanea già in ristampa dopo 7 giorni.Per chi potrà esserci e per chi è curioso, sabato 7 dicembre alle ore 18, l'autore incontrerà i lettori anche presso lo stand 33 della casa editrice Ultra.