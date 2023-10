Superskill, il potere delle competenze raccontato dalle "eccellenze"

Individuare le competenze e le caratteristiche che ognuno di noi ha in potenziale e coltivarle per farle diventare chiavi di successo nella vita professionale e personale: questo l’obiettivo di “Superskill – Il potere delle competenze”, nuovo format gratuito educativo che edulia dal Sapere Treccani lancia online da venerdì 20 ottobre 2023 su www.edulia.it/superskill e che, attraverso esperienze e testimonianze video di eccellenze della cultura, dello spettacolo e dello sport del nostro Paese, vuole ispirare e orientare i giovani nell’affrontare le sfide della contemporaneità.

Un percorso inedito che si sviluppa con pubblicazioni online a cadenza settimanale e che vede tra i nomi già confermati Giovanni Floris, Manuel Agnelli, Giorgio Rocca, Valerio Lundini, Vanessa Ferrari, Fiorenza Sarzanini, M¥SS KETA, Sofia Goggia, Luis Sal, Emanuela Fanelli e Sara Cardin: personalità fuori dal comune capaci di lasciare un segno nei rispettivi ambiti grazie a una particolare competenza e attitudine, a una sorta di “superpotere” che loro stessi individuano come chiave vincente nella loro carriera e nella loro vita.

Dalla creatività e la capacità di trovare un linguaggio comunicativo per Manuel Agnelli all’autoconsapevolezza di sé e dei propri limiti per Valerio Lundini; dall’intelligenza linguistica, provocatoria, dissacrante, ironica e satirica per M¥SS KETA alla perseveranza nel superare difficoltà e infortuni per Vanessa Ferrari; dallo sguardo attento sul mondo per poter realizzare video e creare storie per Luis Sal alla granitica resilienza per Sara Cardin; dall’autoironia e la capacità di sapersi prendere poco sul serio per Emanuela Fanelli alla motivazione, la disciplina, la costanza e la caparbietà per Sofia Goggia; dalla capacità di dare e avere fiducia nelle fonti per Fiorenza Sarzanini al sapersi guardare con obiettività per Giovanni Floris, fino alla passione per Giorgio Rocca, il vero motore della sua carriera.

Tra aneddoti ed esperienze personali, “Superskill – Il potere delle competenze” offre un racconto anche personale di ciascuna delle eccellenze coinvolte che, partendo dalla ricerca di una parola chiave che li identifica, spaziano nel racconto su temi differenti, come la formazione ricevuta, il dietro le quinte della loro carriera, le cadute e le risalite, il rapporto col giudizio altrui.

A inaugurare il progetto il 20 ottobre sono M¥SS KETA e Manuel Agnelli, ai quali seguiranno ogni settimana uscite a gruppi, per categoria.

Il progetto è accessibile liberamente da tutti senza abbonamento sia da desktop che da mobile, previa iscrizione gratuita, anche in modalità podcast, oltre che fruibile tramite l’app di edulia ed è una sezione ad hoc all'interno della piattaforma edulia Masterclass che già raccoglie oltre 270 corsi online ad abbonamento tenuti dai migliori esperti in vari settori rivolti a giovani e i giovani adulti per orientarli nel mondo del lavoro.

“Ognuno di noi viene influenzato, più o meno consapevolmente, dalle persone che lo circondano” afferma Cristina Pozzi, CEO di edulia dal Sapere Treccani. “È importante quindi riuscire a entrare in contatto con storie positive, sincere, ispiratrici, che possano stimolarci a scoprire, individuare e sviluppare quelle specifiche caratteristiche e competenze che possano fare la differenza nella professione e nella vita. Dopo il progetto con TikTok degli scorsi mesi sui creator precursori e virtuosi, edulia continua con ‘Superskill’ a fare da cassa di risonanza a queste storie e queste testimonianze esemplari, per amplificarle in massimo grado sul web”

Il progetto “Superskill – Il potere delle competenze” si inserisce nel piano educativo di edulia dal Sapere Treccani, impegnata a dare sempre più impulso alla divulgazione di saperi e competenze attraverso la linea delle Masterclass tenute da esperti e professionisti rivolte a studenti e giovani adulti e tramite i corsi di edulia Treccani Scuola, prima piattaforma edutech ad abbonamento per la formazione continua e certificata dei docenti.