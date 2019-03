Record di candidature per lo Strega, il 17 arriva la "dozzina"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È scaduto oggi il termine per proporre libri per la LXXIII edizione del Premio Strega. Un vero e proprio record: gli Amici della domenica, il gruppo storico della giuria del premio, hanno segnalato cinquantasette libri di narrativa in lingua italiana pubblicati tra il 1 marzo 2018 e il 28 febbraio di quest’anno. Tra i romanzi segnalati, anche l'esordio narrativo di Cristina Marconi, collaboratrice del "Messaggero" da Londra.Spetta ora al Comitato del premio – composto da Pietro Abate, Valeria Della Valle, Giuseppe D’Avino, Ernesto Ferrero, Simonetta Fiori, Alberto Foschini, Paolo Giordano, Melania G. Mazzucco, Gabriele Pedullà, Stefano Petrocchi, Marino Sinibaldi e Giovanni Solimine – scegliere i 12 titoli che si disputeranno l’edizione 2019, sia tenendo conto delle proposte degli Amici, sia sulla base di valutazioni proprie, che potranno eventualmente integrare la lista iniziale.I 12 libri candidati saranno annunciati domenica 17 marzo alle ore 12.30, in una conferenza stampa che avrà luogo a Roma, nella Sala Ospitidell’Auditorium Parco della Musica, durante Libri come. Festa de Libro e della Lettura.L’immagine che accompagnerà la LXXIII edizione del Premio Strega è stata realizzata da Alessandro Baronciani, che si è ispirato all’illustrazione della storica urna di voto dipinta da Mino Maccari, riprendendone anche lo slogan: “Se la Strega ha una scopa, la Letteratura deve avere uno scopo.” La scopriremo insieme il 17 marzo a Libri come.Ecco l’elenco dei cinquantasette libri proposti:Carmine Abate, Le rughe del sorriso, Mondadori – proposto da Antonio Pennacchi;Emanuela E. Abbadessa, È da lì che viene la luce, Piemme – proposto da Rosellina Archinto;Valerio Aiolli, Nero ananas, Voland – proposto da Luca Formenton;Emanuele Altissimo, Luce rubata al giorno, Bompiani – proposto da Roberto Ippolito;Gianluca Barbera, Magellano, Castelvecchi Editore – proposto da Arnaldo Colasanti;Federico Bonadonna, Hostia, Round Robin – proposto da Maria Rosa Cutrufelli;Raffaele Bussi, Ulisse e il cappellaio cieco, Armando Editore – proposto da Antonio Augenti;Giulia Caminito, Un giorno verrà, Bompiani – proposto da Gioacchino De Chirico;Giulio Cavalli, Carnaio, Fandango Libri – proposto da Concita De Gregorio;Cristiano Cavina, Ottanta rose mezz’ora, Marcos y Marcos – proposto da Franco Buffoni;Paola Cereda, Quella metà di noi, Giulio Perrone Editore – proposto da Elisabetta Mondello;Paolo Ciampi, L'ambasciatore delle foreste, Arkadia editore – proposto da Antonio Riccardi;Benedetta Cibrario, Il rumore del mondo, Mondadori – proposto da Giorgio Ficara;Stefano Corbetta, sonno bianco, Edizioni HACCA – proposto da Ilaria Catastini;Mauro Corona, Nel muro, Mondadori – proposto da Aldo Cazzullo;Alessandra Cotoloni, Il diario di pietra, Edizioni Il Papavero – proposto da Piero Mastroberardino;Vittorio Cotronei, Passato remoto, MdS Editore – proposto da Paolo Ferruzzi;Roberto Cotroneo, Niente di personale, La nave di Teseo – proposto da Dacia Maraini;Mauro Covacich, Di chi è questo cuore, La nave di Teseo – proposto da Loredana Lipperini;Irene Di Caccamo, Dio nella macchina da scrivere, La nave di Teseo – proposto da Paolo Di Paolo;Francesca Diotallevi, Dai tuoi occhi solamente, Neri Pozza – proposto da Gianfranco De Bosio;Antonio Dikele Distefano, Non ho mai avuto la mia età, Mondadori – proposto da Simonetta Bitasi;Claudia Durastanti, La straniera, La nave di Teseo – proposto da Furio Colombo;Marinella Gargiulo, Il diario di Antossia, Guida editori – proposto da Marcello Rotili;Marco Giannini, Mario e il suo doppio, Biblioteca dei Leoni – proposto da Maurizio Cucchi;Pier Paolo Giannubilo, Il risolutore, Rizzoli – proposto da Ferruccio Parazzoli;Davide Grittani, La rampicante, LiberAria Edizioni – proposto da Giulia Ciarapica;Sandro Gros-Pietro, Fratello cattivo, Neos Edizioni – proposto da Corrado Calabrò;Chiara Ingrao, Migrante per sempre, Baldini + Castoldi – proposto da Luciana Castellina;Fabrizia Lanza, Tenerumi, Manni Editori – proposto da Cesare Milanese;Oreste Lo Pomo, Malanni di stagione, Cairo Editore – proposto da Maria Cristina Donnarumma;Gordiano Lupi e Cristina De Vita, Sogni e altiforni. Piombino-Trani senza ritorno, Acar Edizioni – proposto da Paolo Ruffilli;Leonardo Malaguti, Dopo il diluvio, Exòrma Edizioni – proposto da Letizia Tortello;Marina Mander, L’età straniera, Marsilio – proposto da Benedetta Tobagi;Nicola Manuppelli, Roma, Miraggi Edizioni – proposto da Filippo La Porta;Eleonora Marangoni, Lux, Neri Pozza – proposto da Sandra Petrignani;Cristina Marconi, Città irreale, Ponte alle Grazie – proposto da Masolino d’Amico;Titti Marrone, La donna capovolta, Iacobellieditore – proposto da Marina Zancan;Marco Missiroli, Fedeltà, Einaudi – proposto da Sandro Veronesi;Delia Morea, Romanzo in bianco e nero, Avagliano Editore – proposto da Diego Guida;Pasquale Panella, Naso, Fefè Editore – proposto da Giuseppe Antonelli;Laura Pariani, Il gioco di Santa Oca, La nave di Teseo – proposto da Luca Doninelli;Roberto Pazzi, Verso Sant’Elena, Bompiani – proposto da Roberto Barbolini;Silvio Perrella, Io ho paura, Neri Pozza – proposto da Giorgio Amitrano;Licia Pizzi, Piena di grazia, ad est dell’equatore – proposto da Francesco Durante;Luca Ragagnin, Pontescuro, Miraggi Edizioni – proposto da Alessandro Barbero;Ghirghis Ramal, La colpa, DeA Planeta – proposto da Massimo Lugli;Raffaella Romagnolo, Destino, Rizzoli – proposto da Giuseppe Patota;Carla Maria Russo, L’acquaiola, Piemme – proposto da Renata Pisu;Lodovica San Guedoro, Le memorie di una gatta, Felix Krull Editore – proposto da Pietro Gibellini;Evelina Santangelo, Da un altro mondo, Einaudi – proposto da Helena Janeczek;Antonio Scurati, M. Il figlio del secolo, Bompiani – proposto da Francesco Piccolo;Piero Sorrentino, Un cuore tuo malgrado, Mondadori – proposto da Diego De Silva;Paolo Teobaldi, Arenaria, Edizioni E/O – proposto da Domenico Starnone;Nadia Terranova, Addio fantasmi, Einaudi – proposto da Pierluigi Battista;Veronica Tommasini, Mazzarrona, Miraggi Edizioni – proposto da Giovanni Pacchiano;Michele Vaccari, Un marito, Rizzoli – proposto da Marcello Fois.