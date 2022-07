Solstizio di fiamme di Marta Sabatino, dove il collasso climatico e politico fanno piombare un'isola nel totalitarismo

Solstizio di Fiamme è un romanzo distopico ambientato in Sicilia nell'anno 2120, in cui, in seguito ai disastrosi effetti della crisi climatica e delle guerre per l'acquisizione delle poche risorse rimaste, l’isola si ritrova governata da un regime oligarchico fortemente militarizzato. La storia intreccia le vicende di vari personaggi, dai peggiori latifondi delle Zone di Espansione Agricola e Industriale, sulla Costa, ai palazzi del governo in Città. I loro destini si incroceranno quando Augusta, una ufficiale dell'esercito dal passato tumultuoso, verrà incaricata di spiare due giovani operai, Zak e Ambra, per le tendenze sovversive di lui. (spoiler di qui in avanti) Malgrado la sua iniziale fedeltà al regime, Augusta si innamorerà di Ambra tanto da mentire sulla propria identità e intraprendere con lei una relazione che si concluderà in tragedia quando Zak, amico d'infanzia di Ambra, verrà ucciso dallo stesso esercito per cui Augusta lavora per coprire un complotto del governo.