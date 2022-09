Bagno Vignoni, le star riscoprono il set del Gladiatore per il festival dei libri

"Al mio segnale, scatenate l'inferno". L'eco della mitica frase declamata dal generale Gladiatore Marco Decimo Meridio sembra echeggiare nell'aria. Ne sa qualcosa Sebastiano Somma, divo di tanta televisione e cinema, che si gode lo spettacolo offerto dalla Valdorcia. Di fronte a lui, l'elegante viale di cipressi sale verso l'imponente casale in cima alla collina. Eccolo il set tanto caro a Ridley Scott, scelto per ambietare la dimora del generale di Marco Aurelio, caduto in disgrazia sotto l'implacabile e delirante Commodo. E qui Russell Crowe, nelle vesti del Gladiatore ispanico, correndo disperato troverà la moglie e il figlio trucidati dai legionari imperiali. Lacrime miste a sangue e polvere, la disperazione di un uomo in ginocchio, incorniciata dalla bellezza mozzafiato delle colline di San Quirico d'Orcia, in Toscana.

Sebastiano Somma, scarpe comode, t-shirt, cappellino, lo guarda con un misto di ammirazione e soddisfazione. Conosce bene questa terra, l'attore. Nel profondo. Qui ha girato film nella sua carriera, costruito progetti cinematografici, ma anche assaporato borghi e panorami, gustandone sapori e piatti della tradizione. Ed è arrivato qui, ospite star della manifestazione "I colori del Libro" che puntualmente anima a settembre il borgo incantato di Bagno Vignoni, sotto la cura di Toscanalibri.it con il patrocinio del Comune di San Quirico d'Orcia.

A Bagno Vignoni incontri d'autore con la XIII edizione de I Colori del Libro https://t.co/LsYnMANfI4 — Siena Free (@SienaFree) September 9, 2022

Cicerone speciale e turista irriducibile, Sebastiano Somma diventa anche protagonista della passeggiata letteraria sulle vie del cinema della Valdorcia, evento che rientra nel programma della kermesse, che ha calamitato tante celebrità tra attori e scrittori in questo luogo ricco di fascino. La prima tappa è tutta per la location de "Il Gladiatore" che riporta alla mente le sequenze di immagini scolpite nell'immaginario collettivo. Somma osserva, scruta, si gode quello spettacolo iconico. Legge alcuni passi tratti dalla sceneggiatura del film, interpreta l'anima di quel personaggio memorabile, accende il ricordo collettivo e fa brillare ancora questo angolo di Valdorcia. Il cinema qui si respira con l'aria. Si godono questo incredibile trekking anche i due blogger genitori più famosi dell'universo social Daniele Marzano e Mickol Lopez, scrittori influencer seguitissimi, giunti a Bagno Vignoni per presentare il loro ultimo libro "Lascia splendere la tua meraviglia".

Sebastiano Somma rievoca la forza cinematografica di queste colline puntellate dai borghi secolari generosi di scenografie naturali. E l'amore dei registi. E il tour raccoglie un seguito impressionante, insieme alle curiosità regalate dal critico cinematografico Franco Vigni, e alla guida ambientalista Valentina Pierguidi. Otto chilometri di camminata (oltre sedicimila passi) e le vie del Gladiatore arrivano fino al borgo termale dove si accendono le mille luci del festival dei libri. Qui si danno appuntamento tante celebrità, in trasferta. Tra la piazza a corte impreziosita dalla monumentale vasca termale, e i vicoli, tanti i volti noti che incontrano il pubblico, si raccontano, degustando le delizie locali, fanno i turisti, e si concedono selfie con i fan oltre a firmare con dediche le copie dei loro libri. Marino Bartoletti raccoglie applausi e quasi commuove con i suoi racconti su Diego Maratona tratti da "Il ritorno degli Dei". Si rivede Totò Cascio, l'ex bambino prodigio attore da premio Oscar di Giuseppe Tornatore. La figlia di Paolo Villaggio, Elisabetta Villaggio che svela il "Fantizxi dietro le quinte". Marco Follini con il suo "Villa Savoia. Il labirinto di Aldo Moro" e Franco Gabrielli che dopo la presentazione del libro "Naufragi e nuovi approdi. Dal disastro della nave concordia al futuro della Protezione civile" si è intrattenuto a cena con Marino Bartoletti per scambiarsi ricordi comuni del festival di Sanremo. Ancora, Massimo Caponnetto, Elena Stancanelli e Veronica Pivetti. Fino a Stefania Maurizi con il suo libro su Julian Assange reduce dagli applausi al Festival del cinema di Venezia.