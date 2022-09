Roma, oggi in Campidoglio la presentazione del libro “Le donne incontrano la salute. Esperienze e riflessioni” dell'ASSD

“Le donne incontrano la salute. Esperienze e riflessioni”. Questo il titolo del libro dell’Associazione scientifica sanità digitale (ASSD) presentato oggi, 21 settembre, presso la sala Protomoteca del Campidoglio in Roma alla presenza di un pubblico folto e competente.

Il libro, diffuso gratuitamente e liberamente scaricabile dal sito assd.it, è autoprodotto da ASSD, e sarà indirizzato a tutte le professioni sanitarie, alle associazioni dei pazienti e ai caregiver. Alle donne e agli uomini partecipi su questo tema.

Un libro corale rivolto alla salute delle donne

“Le donne incontrano la salute. Esperienze e riflessioni” è un racconto tutto al femminile, vede coinvolte tante professionalità, sensibilità, esperienze anche personali, raccogliendo tante riflessioni, con un sentire personale rivolto alla salute delle donne. Per il diritto ad una vita senza violenza. Per fare vincere l’identità di donna nel suo insieme e non per la sua fragilità o patologia. Un puzzle che si compone tutte insieme. Con un occhio anche al digitale.

Le che hanno collaborato alla sua realizzazione sono Annabella Amatulli, Maria Vittoria Biondi, Caterina Brancati, Alessia Cabrini, Monica Calamai, Diana De Marchi, Roberta Famulari, Sandra Frateiacci, Margarita Gjeloshi, Maria Giovanna Labbate, Stefania Mancini, Laura Patrucco, Maria Peano, Laila Perciballi, Barbara Porcelli, Tiziana Rossetto, Roberta Rossini, Alberta Spreafico.