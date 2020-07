Premio Strega, Sandro Veronesi vince l'edizione 2020 con "Il Colibrì": per lo scrittore è il secondo riconoscimento

Premio Strega. E' Sandro Veronesi il vincitore della LXXIV edizione. Come di consueto la cerimonia si è tenuta al Ninfeo del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma. Veronesi si classifica primo con 200 voti. Secondo classificato Gianrico Carofiglio con "La misura del tempo".

I finalisti. A contendersi il prestigioso riconoscimento letterario erano: Jonathan Bazzi con "Febbre" (Fandango Libri), Gianrico Carofiglio con "La misura del tempo" (Einaudi), Gian Arturo Ferrari con "Ragazzo italiano" (Feltrinelli), Daniele Mencarelli con "Tutto chiede salvezza" (Mondadori), Valeria Parrella con "Almarina" (Einaudi) e Sandro Veronesi con "Il colibrì" (La nave di Teseo). Una sestina invece della tradizionale cinquina per effetto della tutela dei piccoli editori contenuta nel regolamento.

Non è la prima volta che giungeva in finale una sestina: era accaduto per un ex aequo al quinto posto della prima votazione nel 1953, 1960, 1961, 1963, 1979, 1986 e 1999. Rispettando le attuali prescrizioni in materia di distanziamento fisico, la serata finale non si è svolta alla presenza del pubblico consueto, composto dall'ampia giuria del premio e dagli altrettanto numerosi appassionati che ogni anno intervengono a Villa Giulia. Lo scrutinio dei voti si è svolto di nuovo sulla balconata del Ninfeo, come nelle dieci edizioni svolte a partire dal 1953, il primo anno in cui lo Strega è stato assegnato nella cornice del Museo Etrusco.

