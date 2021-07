Premio Strega, Emanuele Trevi è il vincitore con «Due vite»

Venerdì 9 Luglio 2021, 01:03

Alla LXXV edizione del Premio Strega trionfa Emanuele Trevi con 187 voti per «Due vite» (Neri Pozza), rispettando così le previsioni della vigilia che lo davano come favorito. Al secondo posto Donatella Di Pietrantonio con «Borgo Sud» (Einaudi), 135 voti, e al terzo Edith Bruck con «Il pane perduto» (La nave di Teseo), 123 voti. Al quarto posto Giulia Caminito con «L'acqua del lago non è mai dolce» (Bompiani), 78 voti, e al quinto Andrea Bajani con «Il libro delle case» (Feltrinelli), 66 voti. Il premio è stato consegnato da Giuseppe D'Avino, presidente di Strega Alberti Benevento, storico sponsor del liquore abbinato al riconoscimento fondato da Maria e Goffredo Bellonci. A presiedere il seggio Sandro Veronesi, vincitore della scorsa edizione del Premio Strega con «Il Colibrì» (La nave di Teseo).

Hanno votato in 589 su 660 aventi diritto al voto (pari a circa '89%). La giuria è composta dai 400 Amici della Domenica, il gruppo storico di votanti formato da personalità del mondo della cultura, e dai 240 voti tra i lettori all'estero scelti dagli 30 Istituti italiani di cultura, i 'lettori fortì scelti dalle librerie indipendenti e i voti collettivi espressi da scuole, università e gruppi di lettura, tra i quali i circoli istituiti dalle Biblioteche di Roma. Numerosi gli scrittori entrati a far parte quest'anno del gruppo degli Amici della domenica: Silvia Avallone, Daniele Mencarelli, Premio Strega Giovani 2020, Giorgio Nisini, Matteo Nucci e Laura Pugno.

La proclamazione del vincitore della 75esima edizione è avvenuta questa notte nel giardino del Ninfeo del Museo Nazionale Etrusco di Valle Giulia a Roma, con la cerimonia trasmessa in diretta su Rai 3 e condotta da Geppi Cucciari. Rispettando le prescrizioni in materia di distanziamento fisico, la manifestazione non si è potuta svolgere alla presenza dell'ampio pubblico consueto: erano presenti 120 persone in base ai protocolli Covid.

Il romanzo «Due vite» racconta Rocco Carbone e Pia Pera, scrittori e amici, entrambi morti giovani. «Mi interessava vedere questi due miei amici dentro un aspetto di realizzazione artistica e dentro un aspetto precedente di completa incertezza del futuro», ha detto il 57enne scrittore e critico letterario romano Emanuele Trevi. Il Premio Strega Giovani è stato consegnato a Edith Bruck, mentre Giulia Caminito ha ricevuto lo Strega Off. Il concorso di idee indetto da Bper Banca e rivolto alle venti Accademie di Belle Arti statali nazionali per la realizzazione di una scultura ispirata al mestiere di scrivere e all'importanza della promozione della lettura è stato vinto da Liang Yue, dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, che ha ricevuto una borsa di studio.

La propria opera, una piuma in bronzo a forma di «S», è stata donata ai cinque autori finalisti. Sono intervenuti durante la cerimonia Giovanni Solimine e Stefano Petrocchi, rispettivamente presidente e direttore della Fondazione Bellonci, gli scrittori Francesco Piccolo e Dacia Maraini, e Stefano Rossetti, vicedirettore generale vicario di Bper Banca. Per il vincitore della LXXV edizione del Premio inizia nei prossimi giorni lo Strega Tour: 10 luglio, Il Libro Possibile, Polignano; dal 15 al 18 luglio, Festival Armonia del Salento, Alessano; 23 luglio, Festival Letterature, Roma; 29 luglio, Una montagna di Libri, Cortina d'Ampezzo; 30 luglio, Marciana Marina, Elba; 26 agosto, Benevento Città Spettacolo; 27 agosto, La città dei lettori, Firenze; 28 agosto, Festival delle Emozioni, Terracina.