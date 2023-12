Più libri più liberi: il programma del 7 dicembre tra scrittori, attori e bei libri

Inaugurata oggi, presso il Centro Congressi La Nuvola, all’EUR, la Fiera nazionale della piccola e media editoria "Più libri più liberi" giunta quest’anno alla 22^ edizione. La giornata è stata densa di appuntamenti ma già si guarda agli incontri di domani, 7 dicembre, da segnare rigorosamente in agenda.

La prima fiera italiana dedicata esclusivamente all’editoria indipendente è organizzata dall’Associazione Italiana Editori dove ogni anno e vede la presenza di circa 500 editori, provenienti da tutta Italia, che presentano al pubblico le novità ed il proprio catalogo.

Domani, 7 dicembre, alle 12.30 presso lo Spazio Rai vale la pena fare un salto all’evento “La ragazza delle onde”. Verrà presentato il podcast di Lorenzo Liberatore, Michele Ferrati, Marco Regazzi, Noemi Sassatelli e Lorenzo Spallino. Alle 14, la sala Elettra ospiterà l’annuncio del romanzo vincitore del premio 2023 del premio Luigi Malerba.In sala Sirio, alle 14.30, sarà presentato il libro “L’ultimo tiro” di Valerio Iafrate. Intervengono Alice Gelormino e Fabio Benvenuti. Modera Monica Peruzzi.

Omaggio a Italo Calvino, in sala Vega, alle 12.30, con l’incontro “Tradurre è il vero modo di leggere un testo. Calvino e la traduzione. Intervengono Antonio Lavieri e Francesca Rubini. Si parlerà di “Libertà (condizionata?) d’espressione nella cultura italiana”, alle 15, in sala Luna, con la presentazione del libro “Non c’è che dire. La libertà di espressione nella cultura italiana” a cura di Marta Rizzo per La Lepre Edizioni. Interverranno Sabino Cassese, Andrea Velardi e Mauro Palma. Alla medesima ora ma nella sala Polaris sarà presentato il libro di Fabiola Rieti (Giulio Perrone Editore) sulla “Storia dell’AS Roma Femminile”.

Per gli appassionati di letteratura italiana appuntamento alle 15, in sala Marte, con “Dialogo sulla letteratura e le altre arti” a cura di Armando Editore. Interverranno Florinda Nardi, Rino Caputo, Silvia Manciati, Giulio Ferroni, Daniela De Liso e Andrea Iacometti. In arena Robinson, alle 15.15, il pubblico potrà incontrare Micaela Ramazzotti ed Arianna Finos, protagoniste di “Le meravigliose imperfette”. Gli amanti delle materie scientifiche non potranno perdere la lectio magistralis di Roberto Natalini su “Perché è bello (a volte anche utile) studiare matematica”. In sala Venere, alle 15.30, presentazione del libro di Diana Russo Olivia e le altre. La normalità del male nel diario di una magistrata” (Zolfo Editore). Interverranno Carmelo Sardo e l’attrice Maria Chiara Giannetta.

Alle 16.15, in sala Luna, lectio magistralis di Carlotta Vagnoli su “Denunciare gli abusi”. Le attrici Marta Filippi e Brenda Lodigiani saranno protagoniste dell’incontro “Ridiamoci su, la satira è donna”, in arena Robinson alle 16.30. Alle 17, in sala Polaris, di parlerà di Premio Strega Poesia con Viviane Lamarque e Irene Graziosi. Introdurranno Stefano Petrocchi ed il Premio Strega Nicola Lagioia. Stessa ora, ma in sala Giove, per la presentazione del libro dell’attore Ninni Bruschetta “L’officiante” (Luni Editrice). Intervengono l’autore e Claudio Fava. Si parlerà di attualità, alle 17.15, nell’arena Robinson, con Lucio Caracciolo e Fabio Tonacci che parleranno di “Ucraina e Gaza: due facce della stessa guerra?”. Lectio magistralis di Massimo Cacciari sulla “Metafisica concreta” a cura di Adelphi Edizioni. Interverranno Arnaldo Colasanti e Antonio Gnoli.

Incontro su “Donne d’onore, la mafia ai tempi del patriarcato” con Lirio Abbate e Giuliano Foschini, in arena Robinson, alle 18.Per l’appuntamento sugli scrittori che parlano di altri scrittori, alla medesima ora, in sala Polaris Nadia Terranova disquisirà su Jane Austen e Gaja Cenciarelli su Margaret Atwood.

Un viaggio nei segreti della città eterna con il libro “La Roma che non sai” (Il Mulino), alle 18.30, in sala Sirio. Interverranno l’autore Fabio Isman ed Antonino Saggio. Luca Telese, Gian Antonio Stella, Massimiliano Fuksas parteciperanno invece alla presentazione del libro “Ecoshock” (Rubettino) di Giuseppe Caporale, alle 18.30, in sala Vega. Per i nostalgici di Happy Days appuntamento imperdibile, alle 18.30, in sala Nettuno, con la presentazione del libro “La nostra storia. Tutto il mondo di Happy Days” (Minerva) di Giuseppe Ganelli ed Emilio Torgia. Con l’Italia che ha appena trionfato in Coppa Davis non poteva mancare un appuntamento dedicato a questo sport. Alle 18.45, in arena Robinson, incontro sul tema: “Il tennis italiano: sport, letteratura e altre storie” con Domenico Procacci e Sandro Veronesi. Claudio Gregori, alias Greg presenterà il suo libro “Il mio nome è Sorciosecco” (Baldini+Castaldi), in sala Elettra, elle 19, assieme a Fabiano Petricone.

Infine, alle 19, in sala Aldus, Marina Pierri parlerà di Elena Ferrante e Carla Susani ricorderà Alberto Moravia.

La Polizia di Stato è presente alla manifestazione con uno stand che accoglierà le scolaresche e i visitatori con le sei indagini in lingua inglese de 'Il commissario Mascherpa', Big game, e il nuovo volume Fuoco di Natale, sesto episodio della graphic novel.

Parteciperanno alcune delle specialità presenti nel fumetto: la Polizia Scientifica, impegnata nel fotosegnalamento e nelle impronte digitali del pubblico che farà visita allo stand; la Polizia Postale e delle Comunicazioni, che spiegherà ai giovani l’uso dell’app Youpol e i pericoli del Web donando le copie del volume Cuori connessi, un progetto di sensibilizzazione degli adolescenti all'uso corretto della tecnologia, e la Polizia Stradale che proporrà il gioco Alkomat, un percorso stradale con lo speciale visore che simula lo stato di ebbrezza.

Sarà presentato anche il progetto Instradando, una sorta di “gioco dell’oca” sulle regole del codice della strada, con una doppia versione che vedrà il coinvolgimento dei visitatori: quella stradale per le persone già in possesso della patente di guida e quella dedicata alla green mobilità per i più giovani. Oltre alle specialità, lo stand ospiterà la nuotatrice paralimpica delle Fiamme oro Giulia Ghiretti, autrice del libro "Sono sempre io. L’incidente, il nuoto, la mia rivincita" sulla rinascita simbolica dopo l’incidente, che ha portato l’atleta cremisi a vincere 23 medaglie internazionali tra Paralimpiadi, Mondiali ed Europei grazie alla forza della positività e della tenacia.

Chi volesse conoscere il calendario completo di ogni giornata può scaricarlo all’indirizzo: https://plpl.it/wp- content/uploads/2018/11/PLPL23_PROGRAMMA_Digitale.pdf. Il biglietto giornaliero costa 10 euro. Per i ragazzi tra 6 e 18 anni il prezzo è ridotto a 6 euro. Per gli over 65 il costo è di 8 euro. Paga 30 euro chi sceglie di visitare la fiera per tutti e 5 i giorni di apertura. Per gli operatori di settore il costo è di 20 euro.



