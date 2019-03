Philip Pullman, in autunno il sequel del fantasy "Il libro della polvere"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arriverà in autunno il sequel di "Il Libro della Polvere" (pubblicato in italiano dalla casa editrice Salani): il secondo volume della nuova saga fantasy dello scrittore britannico Philip Pullman, 72 anni, uscirà il prossimo 3 ottobre nelRegno Unito, Usa e Canada. Il nuovo romanzo, ha annunciato la Bbc, si intitolerà "The Secret Commonwealth" e sarà ambientato venti anni più tardi rispetto al primo volume, dal titolo "La belle sauvage" (2017).Questa volta l'eroina Lyra Silvertongue sarà ormai adulta e indipendente e sarà «costretta a navigare in un nuovo mondo complesso e pericoloso mentre cerca una misteriosa città che si dice sia infestata dai demoni».Philip Pullman, uno degli scrittori più letti e amati al mondo con "La bussola d'oro", creatore di uno dei più visionari e potenti universi della letteratura, è tornato dopo un ventennio al mondo di Lyra con una storia che ha definito 'parallelà alla trilogia «Queste oscure materie».In concomitanza con l'uscita di "The Secret Commonwealth", in autunno la Bbc inizierò a trasmettere la serie tv dell'adattamento della saga di "Queste oscure materie", che ha venduto nel mondo oltre 17,5 milioni di copie con traduzioni in 40 lingue.