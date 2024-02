Paola Scarsi presenta il libro "La prima Vespa non si scorda mai". Viaggio nella storia di un'icona made in Italy

Domani ore 18, presso il bookshop del Museo dei Bambini Explora in via Flaminia, la giornalista, fotografa e motociclista Paola Scarsi presenterà il suo libro "La prima Vespa non si scorda mai", Erga Edizioni, un viaggio dedicato alla Vespa 50, icona e storia dell'Italia del boom economico. Il libro ha la prefazione del Presidente VespaClub d'Italia Roberto Leardi, mentre in copertina figura uno storico manifesto pubblicitario disegnato dal padre della scrittrice negli Anni '60. A dialogare con l'autrice sarà la giornalista Cristina Scarpa.

L'opera è una raccolta di testimonianze di vari personaggi che hanno legato una parte della loro storia al famoso veicolo a due ore. Una di queste riguarda Loris Capirossi, campione di motociclismo, che conserva ancora la sua 50 con molta cura. Andrea Delsoldato invece ha percorso oltre 20 mila chilometri in sella alla sua Vespa per arrivare fino in Bangladesh e conoscere la bambina adottata a distanza, mentre Luca Capocchiano dopo essersi licenziato da ruolo di ingegnere della Ferrari ha compiuto il giro del mondo in scooter.

E poi ancora tra i protagonisti del libro ci sono Sean Hepburn Ferrer, figlio di Audrey Hepburn, che nel film del 1953 "Vacanze romane" visita la Capitale in Vespa insieme a Gregory Peck; l'artista Marco Lodola; il viaggiatore Edi Fanelli le cui Vespa sono esposte alla Piaggio; Ilario Lavarra che ha appena attraversato il 100esimo paese accompagnato dallo scooter e Simone Sciutteri i cui viaggi in Vespa 50 sono entrati nel guinness dei primati, la cantante Nina Zilli e l'attore Alessio Boni, che in tv ha interpretato Enrico Piaggio nella serie "Enrico Piaggio - Un sogno italiano".

A seguire sarà offerto un brindisi dalle Cantine Capitani di Trevignano Romano.