L'allunaggio si fa letteratura: 11 autori italiani scrivono "Moon"

A 50 anni dall’allunaggio quello che fu, come disse l'astronauta Neil Armstrong “un piccolo passo per l’uomo, un grande passo per l’umanità”, si trasforma in letteratura. Undici storie, undici autori italiani tra affermati ed esordienti, hanno partecipato alla stesura di "" (Lisciani Libri), un volume (a cura di Divier Nelli) che ha un unico filo rosso: l’ideale circumnavigazione dello storico allunaggio del 20 luglio 1969, che la Rai immortalò nella epocale e lunga diretta, rimasta nella memoria di tantissimi, guidata da Tito Stagno, con Ruggero Orlando in collegamento dagli Usa.Racconti dei generi più disparati, dalla fantascienza, all'amore, dal fantastico, allo storico, passando per il complottismo. Vicende di volta in volta drammatiche, ironiche, grottesche, intimiste, tutte a loro modo esemplari e con dentro un pizzico di Luna.«Dalla diretta televisiva di quell’estate lontana arrivarono immagini in bianco e nero ancora vive nella memoria di migliaia e migliaia di donne e di uomini. La conquista della Luna, però, ci riporta subito alla mente altre vicende, in parte anche personali: momenti della vita tristi e lieti, successi e fallimenti, inizio o fine di amicizie o di amori che con la missione lunare di Apollo 11 hanno in comune solo la concomitanza – scrive Tito Stagno in un contributo dedicato al volume - E proprio questa contemporaneità ci induce pure a ingrandire e attualizzare storie vecchie di mezzo secolo, frutto magari della fantasia o di originali e macchinose teorie complottiste, dissolvendo l’alone siderale che le annebbiava e ridando loro vita. Molti di questi racconti, scritti utilizzando generi narrativi diversi, meritano di essere raccolti in un libro. Divier Nelli lo ha fatto con Moon, questa originale antologia, alla quale hanno collaborato autori come Leonardo Gori, Giulio Leoni, Mariano Sabatini, Giada Trebeschi e altri...».Moon dal 17 giugno è nelle librerie e negli store online.