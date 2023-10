La metamorfosi di Giorgia, questa la scommessa di Meloni in un saggio problematico e non ideologico

La politica è metamorfosi. Il cambiamento nella continuità, neanche troppa, è stato il sale di ogni parabola dei leader e degli statisti nella storia. Ora è la volta di Giorgia Meloni nel sapersi dimostrare un personaggio capace di evolvere se stessa e in grado di adattarsi dinamicamente, ma senza appiattirsi o banalmente omologarsi, alla condizione nuova in cui si è venuta a trovare. Quelle di premier. Il succo del bel libro di Amedeo La Mattina su Meloni - che non è la solita carrellata di aneddoti sempre basati sull’avventura edificante del brutto anatroccolo che diventa re e non è neppure l’ennesima biografia più o meno antipatizzante e scritta in giornalistese - è proprio questo e il titolo dice tutto: «Metamorfosi Giorgia» (Linkiesta Books).

Gli interrogativi

Non si tratta finalmente di stroncare o di esaltare Meloni e di schierare, nell’abbondante pubblicistica sul personaggio, un altro libro nella curva sud di Forza Giorgia o nella curva nord di Abbasso Giorgia. Stavolta è l’analisi, critica e non corriva, che prevale. E per fortuna. Lo svolgimento del libro, agile, ben scritto e nient’affatto mainstream, fa vedere come una leader che ha saputo affermarsi in patria, anche grazie ai deficit degli avversari e degli alleati, si trova ora a giocare e a far giocare all’Italia una partita molto difficile sul campo internazionale. Dal cui esito dipende il bene pubblico o come dicevano gli illuministi la «pubblica felicità»: resteremo isolati in Europa? Ci faremo risucchiare dal sovranismo originario della destra che dovrebbe essersi emancipata da certe tare ereditarie? Oppure Giorgia saprà capace di conciliare la cura dell’interesse nazionale con le compatibilità internazionali? E riuscirà a trovare quel giusto mix tra prima l’Italia e insieme l’Europa, tra Roma e Bruxelles, tra rilancio della patria o della nazione e intese con chi governa anche il nostro debito pubblico (non lieve) e ha voce in capitolo sul Pnrr, sulla nostra accettazione o meno del Mes, su come sarà o dovrà essere la prossima legge finanziaria, su quali “policies” adottare rispetto al fenomeno delle migrazione in Italia e nel cosiddetto Vecchio Continente e via così in tutti gli altro dossier di un paesaggio europeo sempre più interconnesso e interdipendente?

«Una questione di coraggio»

Il finale del libro di La Mattina, che pure non si fa molte illusioni, è aperto. Vorrebbe l’autore, per amore di patria e per assenza totale di ogni pregiudizio ideologico sul personaggio, credere fino in fondo nella riuscita completa della metamorfosi Giorgia ma analiticamente inoltrandosi in tutti i nodi politici di questa stagione capisce quanto il cimento della nuova destra di governo e della sua leader non sia facile da gestire. E del resto Giorgia è la prima a non essersi mai nascosta la difficoltà dell’impresa. Che ormai è cominciata da un anno e soltanto la stabilità del governo - Meloni invidia il sistema elettorale esistente per le Regionali e l’agibilità totale che i governatori hanno per 5 anni senza doversi preoccupare di ribaltoni o trame esterne più o meno “tecniche” - potrà fungere da base premessa per cambiare l’Italia cambiando allo stesso tempo sia la destra sia, e non sembri un paradosso ma ne è la diretta conseguenza, la sinistra la quale non è neppure in una fase di concepimento di un’eventuale metamorfosi. Giorgia è più avanti di tutti: si faccia forza di questo vantaggio. Questo viene da dirle leggendo il libro di La Mattina. E’ una questione di coraggio, sintetizza l’autore. «Se vorrà accreditarsi come leader a livello internazionale - si legge in questa stringata analisi di 132 pagine molto dense - e sviluppare la sua “amicizia” con Ursula von der Leyen, di cui si preannuncia grande elettrice in Europa, Meloni dovrà accettare di avere dei nemici a destra, ad esempio tra i suoi attuali amici polacchi, ungheresi e spagnoli». Ma saprà Giorgia prendersi il rischio di fasi un po’ risucchiare da quel mainstream che tanto aborre?

Il metodo La Mattina comunque è quello che più interessa qui. Ed è un metodo in controtendenza rispetto al giornalismo d’oggi. Tutto impressionistico e in fin dei conti novecentesco ovvero influenzato da pregiudiziali politico-ideologiche. La Mattina ne è privo pur essendo un giornalista - e da giovane anche un militante - politicissimo. La metamorfosi di Giorgia diventa così un lavoro da entomologo (lasciamo perdere beninteso Apuleio e Kafka) e insieme da cittadino (citizen journalism) il cui obiettivo è capire e far capire quanto può essere di giovamento o meno una giovane donna leader, per la prima volta un’esponente di destra a Palazzo Chigi, per le sorti del sistema Italia e di chi, a cominciare dai giovani, almeno quelli che non se ne scappano, lo abita e lo abiterà nei prossimi anni di grande rivoluzione geopolitica che può sembrare lontana da noi e invece ci riguarda hic et nunc.