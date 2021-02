La luna rossa, presentazione online per il romanzo del fondatore di Valsoia Lorenzo de Bianchi

Al via la presentazione in streaming per La luna rossa, il primo romanzo del filantropo, medico neurologo e fondatore di Valsoia Lorenzo Sassoli de Bianchi. L'appuntamento è fissato per giovedì 25 febbraio alle 18:30. Parole e musica, per un viaggio nella storia italiana dal dopoguerra a oggi: l'evento sarà accompagnato dalla voce del soprano Laura Macrì e da Roberto Macrì al pianoforte. La formula scelta è quella di un incontro sulla piattaforma web ideata da Flaminia Marinaro e Carolina Zaccarini, @scrittorinsalotto: ID 761 236 4502, e al momento dell'accesso non viene richiesta alcuna password.

Il romanzo

Lorenzo Sassoli de Bianchi, già medico neurologo e fondatore di Valsoia, esordisce nella narrativa con una prefazione di Renzo Arbore (Sperling & Kupfer) e tocca le corde profonde dell’animo umano. Attraverso lo sguardo del protagonista Nino Romano, volato a New York da Napoli, si ripercorre la storia del nostro paese segnato dalla guerra, il sogno americano e le opportunità che permettono ai figli di realizzare le ambizioni dei padri.

