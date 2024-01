Il custode di mostri, le atmosfere noir del romanzo di Luca Villone

Tutto comincia nel più classico dei modi: una telefonata nel cuore della notte. L'ispettore Luca Marchetti, pur essendo molto giovane, possiede uno spiccato intuito che in precedenza gli ha permesso di risolvere casi anche molto complessi. È forse per questo che viene chiamato a indagare su un crimine efferato ai danni di una prostituta transessuale trovata mutilata nel luogo in cui svolgeva la sua attività.

Il “Custode di Mostri” (Booksprint) un romanzo ricco di riferimenti che, per gli amanti dei gialli, sarà impossibile non riconoscere. L’autore, Luca Grillone, è in grado di amalgamare tutte le suggestioni e farne un romanzo appassionante. Il protagonista è un uomo intuitivo, solido, che si muove attraverso atmosfere noir componendo e scomponendo continuamente un puzzle che tiene il lettore in sospeso e con il fiato in gola fino alle ultime pagine.

Le indagini intricate si mescolano con la vita privata dei protagonisti, che vengono descritti non solo come agenti delle forze dell'ordine ma come esseri umani capaci di grandi passioni.

Tutti gli indizi si concentrano sulla figura di uno spietato assassino: individuo dalle molteplici personalità e in grado di dare vita a una storia molto intricata e mai banale, uno scavo nell'insondabile profondità della psiche umana, con le sue contraddizioni e le sue imprevedibili risorse.

Insieme al commissario capo Vera Corsini, l’ispettore viene coinvolto in maniera molto personale da questi efferati omicidi. Intorno a lui ruotano numerosi personaggi solo all’apparenza di contorno, ma che, al contrario, contribuiscono con precisione a restituire la personalità del protagonista e l’ambiente in cui si muove. Nel romanzo si alternano scene di morte ad altre ricche di erotismo e sensualità, in una alternanza di sentimenti che si ripresenta in varie parti del romanzo: dalla solitudine dell’omicida, al calore della pseudo famiglia che accoglie l’ispettore.