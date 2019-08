Il premio Viareggio a Renato Minore, Emanuele Trevi e Saverio Ricci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Emanuele Trevi con «Sogni e favole» (Ponte alle Grazie), Renato Minore con «O caro pensiero» (Aragno) e Saverio Ricci con «Tommaso Campanella» (Salerno editrice) sono i tre vincitori, rispettivamente delle sezioni narrativa, poesia e saggistica, della novantesima edizione del Premio letterario Viareggio-Rèpaci 2019, che si è svolto stasera al Principino di Viareggio (Lucca). Giovanna Cristina Vivinetto autrice di «Dolore minimo» (Interlinea) ha ritirato il Premio Viareggio Opera Prima.I vincitori sono stati proclamati dalla giuria presieduta da Simona Costa e composta da Maria Pia Ammirati, Marino Biondi, Luciano Canfora, Ennio Cavalli, Marcello Ciccuto, Franco Contorbia, Francesca Dini, Paolo Fabbri, Piero Gelli, Emma Giammattei, Sergio Givone, Giovanna Ioli, Giuseppe Leonelli, Mario Graziano Parri, Gabriele Pedullà, Federico Roncoroni, Anna Maria Torroncelli, Costanza Geddes da Filicaia (segretaria letteraria).Nel corso della serata, condotta dallo scrittore Paolo Di Paolo, coadiuvato per la presentazione dei vincitori dei premi speciali da Walter Veltroni, sono stati assegnati anche cinque riconoscimenti speciali per festeggiare i 90 anni del Premio. Il Premio Speciale Viareggio 90 è stato conferito al maestro Riccardo Muti, il Premio Giornalistico a Eugenio Scalfari (non ha potuto essere presente e ha ritirato per lui il premio Luigi Vicinanza, condirettore editoriale di Gedi News Network), il Premio del Presidente della Giuria al giurista Sabino Cassese, il Premio Città di Viareggio al cantautore Gino Paoli e il Premio internazionale « Viareggio-Versilia» al regista Marco Bellocchio.