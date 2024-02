Il giornalista Giuseppe Gnagnarella e il suo nuovo libro: «Con gioia e libertà ho scoperto il mondo e ora ve lo racconto»

Domani ore 18 presso la Biblioteca Casanatense il giornalista e scrittore Giuseppe Maria Gnagnarella presenterà il suo nuovo libro “Il cuore nel mondo – Dodici città per dodici mesi”. L’iniziativa è dell’associazione “Visioni & Illusioni” presieduta da Ettore Spagnuolo e di cui Gnagnarella è tra i soci fondatori. Oltre all’autore l’incontro vedrà la partecipazione dell’on. Anna Ascani, vice presidente della Camera dei Deputati, il professore Louis Godart, accademico di Francia, e Andrea Covotta, responsabile di Rai Quirinale.

Il libro è da considerarsi un’autobiografia di Gnagnarella, che alle spalle ha una carriera da inviato di guerra, cronista e commentatore politico per la Rai e poi come dirigente a Viale Mazzini.

Il viaggio letterario del giornalista parte da Gerusalemme (fu il primo ad arrivare a Israele dopo lo scoppio della prima intifada), per poi proseguire verso Parigi, la città dei sogni, il mare di Nizza, Dublino, New York e i suoi segreti, i colori di Buenos Aires, la città di Perth in Australia considerata un’amica, l’amata Roma, la modernità di Singapore, la dolce Siviglia, Tromso in Norvegia e Torino.

Gnagnarella ha riassunto così il senso del libro: «Ho sempre avuto bisogno di provare quella gioia unica che è il partire per raggiungere nuovi posti e gente sconosciuta. Per vivere la libertà di conoscere, per fare esperienze nuove senza lasciarsi trasportare, conservando il gusto magico, anarchico e sorprendente dell’andare».