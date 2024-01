I Misteri dello Zoopark, in libreria il giallo "bestiale" di Livio Frittella

Grazie all’acume e all’auto-ironia, il bracco e il volatile più richiesti per la loro abilità di districare i misteri, salvano vite animali, ritrovano loro simili scomparsi, recuperano preziosi rubati, riuscendo sempre a mettere in gabbia il criminale di turno.

Questi eroi del giallo vivono avventure che hanno sfumature ambientaliste e satiriche. Intorno a loro, una serie di animali dai nomi evocativi e frutto di giochi di parole, fra citazioni di opere libresche e filmiche famose e riferimenti alla cultura popolare, all’attualità, alla società umana con tutti i suoi pregi e difetti. Nella nutrita schiera di personaggi si va, solo per citare i tutori dell'ordine, dalla spia canina Zero Zero Setter all'ovino commissario siculo Montonalbano, dal capo della Volpolizia nordica Wolpander al mastino guardia giurata Cave canem, passando per l'investigatrice felina Gatta Christie e il lupo detective, Nero Wolf.

Sei storie in cui altrettanti rompicapo vengono risolti da Segugio e Colombo, la coppia più brillante della biosfera e nelle quali, inoltre, si nasconde un enigma ancora più difficile da dipanare ma che dopo una serie di sorprese verrà sciolto con un colpo di scena finale.

In fondo al volume, un ‘DiZOOnario’ che spiega e definisce, con ulteriori battute umoristiche, nomi e personaggi presenti nella narrazione.

I Misteri dello Zoopark – romanzo pieno di invenzioni linguistiche e narrative – terrà i lettori che apprezzano l’humour e le avvincenti trame gialle – dai 10 agli 80 anni di età, e oltre – con l’incredulità e il fiato sospesi fino all’ultima pagina.

L'autore - Livio Frittella, romano, è giornalista del Giornale Radio RAI e conduttore del GR2.

Ha lavorato per l’emittente locale GBR TV, per i giornali Il Tempo, Il Messaggero, Paese Sera, Film TV, Il Corriere delle Comunicazioni e per molte altre testate. Ha pubblicato Le parole dello spettacolo. Dizionario di cinema, teatro, radio e televisione (Lindau), Italiani. Citazioni, aforismi, pensieri sugli abitanti del Belpaese (Neri Pozza), Templari. Dal Ducato di Puglia e Calabria all’Italia del Terzo Millennio, con G.P. Ventura (Efesto), Olimpionary. Dizionario dei termini sportivi (Stampa Alternativa) e il romanzo giallo Ingannevoli apparenze. Un giallo vintage (Robin).