Hermann Hesse, a Roma un incontro sul grande scrittore icona del pacifismo

Si svolgerà oggi 12 ottobre alle 18 a Roma, presso la presso la Sala conferenze del Goethe-Institut, Via Savoia 15 un incontro dedicato a "Hermann Hesse e il romanzo di formazione". Saranno presenti Marino Freschi, professore emerito di Letteratura tedesca, Università degli studi Roma Tre e Gioacchino De Chirico, giornalista e attivista culturale.

Da Peter Camenzind a Demian, da Siddhartha a Il lupo della steppa fino al Gioco delle perle di vetro, Hesse (1862-1962) è il testimone di un'"altra" Germania, che da Goethe a Thomas Mann segna la vocazione umanistica della migliore cultura europea. Un autore che è, anche, icona del pacifismo.

Un omaggio al grande scrittore tedesco, autore tra i più significativi della prima metà del Novecento, e all'influenza e la fortuna che, in particolar modo attraverso il Bildungsroman, il romanzo di formazione, ebbe in Italia sulla generazione dei giovani lettori negli anni '70. A 60 anni dalla sua morte e 100 dalla prima edizione di Siddhartha, saranno prese in esame anche le ragioni irrazionali di una infatuazione collettiva, quella che ebbero i giovani lettori negli anni '70 del Novecento individuando nei romanzi del grande scrittore una "trasgressione" e insieme una possibile "via interiore" da percorrere.