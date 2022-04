"Invisibili", il nuovo giallo di Gianluca Morgillo che racconta le manie di una generazione

Il corpo dell’agente Carlo Molinari viene trovato senza vita all’interno del suo appartamento. Un solo proiettile dritto negli occhi. Nessuno sa darsi una spiegazione; era un poliziotto amato da tutti, nessuna minaccia personale o professionale in corso. Anche per Francesco Guerra e gli uomini del commissariato Ponte Milvio il mistero è fitto. Ben presto, però, capiscono che qualcosa nel passato della vittima, che pensavano di conoscere bene, è rimasto avvolto nell’ombra, devono solo scoprire cosa.

Gianluca Morgillo, nel suo secondo libro, che verrà presentato venerdì 13 Maggio alle 19 alla libreria Pallotta Libri&Bar a Ponte Milvio e sarà condotto da Chiara Narracci, sociologa, scrittrice e consulente familiare, presenta un giallo dallo stile sintetico e asciutto, colorato da similitudini estrapolate dal quotidiano, in cui è facile riconoscersi nell'osservazione dei comportamenti, delle giustificazioni e persino delle fughe.

La storia

Sullo sfondo le vicende della famiglia Fiorillo, divenuta più che benestante a seguito di una vera fortuna “ereditata” da Alberto, marito di Simona e padre di Niccolò e Sebastiano. Ricchezza che sconvolge l’esistenza di ognuno di loro, soprattutto quella del diciottenne Sebastiano, che si ritrova alle prese con i turbamenti tipici di quell’età, quando si smette di essere ragazzi e si ha voglia di esplorare mondi fino a quel momento sconosciuti. Si ritrova così protagonista di un fatto che rischia di rovinare per sempre la sua vita e quella della sua famiglia. Simona e Alberto ne sono all’oscuro; lei troppo distratta dalla sua nuova esistenza di lusso; lui troppo impegnato a ritrovare se stesso.

E' un giallo che racchiude un romanzo generazionale che prende forma da un atteggiamento familiare sempre più diffuso, caratterizzato da una iper protezione dei figli, che nasce dalla paura e che porta al controllo, ma che non prevede la possibilità di andare fuori dai binari, come accade invece al giovane protagonista Sebastiano, diciottenne desideroso di uscire dal guscio per esplorare mondi sconosciuti. La scrittura è avvincente e sebbene il tempo narrativo sia sfalsato su diversi piani non ci si smarrisce mai, tutt’altro; con lo scorrere delle pagine cresce il ritmo e crescono i personaggi e questo, abbinato ad una brillante scrittura fotografica, è ciò che lo rende potente. Il risultato finale è quello di un libro completo, che attraverso l’esplorazione dei pro e dei contro delle relazioni di coppia e amicali, dei valori e dei tradimenti, riesce sapientemente a mettere a fuoco il terrore e la pace nell'essere…invisibili.

