L'e-book "Ai tempi del virus": da domani 7 aprile si potrà scaricare gratis dalle piattaforme delle librerie on line e sul sito della casa editrice un volume che prova a raccontare il Covid-19, oltre le cifre e le proiezioni statistiche.

Ai tempi del virus

la nostra vita non è stata più la stessa.



Il libro edito dalla casa editrice All Around, è stato scritto da trentasei giornalisti, ed è nato dalla voglia di osservare dalle angolazioni più disparate l'epidemia che ha stravolto le nostre esistenze, facendo carta straccia di tutte le certezze quotidiane. La paura della morte, della malattia, lo spettro delle povertà, sono tra i temi trattati. Tante storie, una diversa dall'altra: pensieri, previsioni, esperienze, desideri, fughe dal reale. Tra gli autori, Daniela Amenta, Maurizio Piccirilli, Ettore Maria Colombo, Cristiana Crisafi, Ugo Intini, Paola Tavella, Lucia Visca, e molti altri ancora.





A partire dal 7 aprile si potrà scaricare dal sito www.edizioniallaround.it

”, ovvero quella stagione che non dimenticheremo mai, quando