“Dive, le donne e gli uomini di Marlene Dietrich”. Gli amori e gli affetti della diva tedesca nel libro di Gian Stefano Spoto e Anna Marina Gualdesi

Non è un saggio, non è un romanzo, ma racconta il secolo scorso con una ricostruzione storica fuori da ogni schema e lo stile narrativo di chi ha scommesso di incollare il libro alle mani del lettore, il quale si concederà poche pause prima della parola fine.

Che non è mai scritta, perché Marlene Dietrich, la divina del Novecento scintillante, in questo libro parla in prima persona, afferma di essere ancora viva e racconta vicende, follie e passioni che diventano l’asse portante del pensiero di un periodo turbolento, molto più scintillante e trasgressivo di quanto non si possa immaginare.

“Dive, le donne e gli uomini di Marlene Dietrich”, di Gian Stefano Spoto, con le ricerche di Anna Marina Gualdesi (Graphofeel) percorsi di un Novecento distante anni luce da come l’ avevamo studiato e immaginato.

Follie al cui confronto molte di quelle odierne sono banalità: personaggi come Winston Churchill, Eleanor Roosevelt, Isadora Duncan, Igor Stravinskij, Eleonora Duse, Alexander Fleming, Erich Maria Remarque vivono la loro umanità, con infinite debolezze, in un impero dominato da pochissime, ma vere dive e solo due divine, Marlene e Greta Garbo, le quali si amarono con grande passione per un attimo e poi si detestarono per il resto dei loro giorni.

Marlene nota come l’autore sia il secondo di nome Spoto a scrivere un libro su di lei, dopo Donald, biografo statunitense. E racconta senza pudore dei suoi amanti (mai meno di quattro nello stesso periodo, donne comprese) della figlia Maria, tuttora vivente, che ha sempre esaudito i desideri della madre, pur criticandola aspramente, anche in un corposo libro.

Amori, guerra, spionaggio, intrecci, circoli di lesbiche dell’alta società, i film della Dietrich : ne odiò uno solo, quello che le aveva dato la gloria, l’Angelo Azzurro.

Dominatrice, talvolta spietata, bugiarda ma abile nel dimostrare di avere ragione contro il resto del mondo, Marlene Dietrich fu detestata dai tedeschi , i quali non le hanno mai perdonato di essersi trasferita negli Stati Uniti.

Donna di jet-set anche quando le macchine volanti erano così insicure e lente che circolava il detto “se hai tempo, viaggia in aereo”. Ma la sua presenza non doveva mai mancare ed era importante essere vicina, al momento giusto, vicina agli uomini che amava ad orologeria, sapendo che li avrebbe implacabilmente lasciati: tutti eccetto l’unico marito della sua vita , Rudi, che dopo un anno dal matrimonio divenne per lei una specie di segretario e custode dei segreti, anche amorosi, della sua, comunque, mai separata, moglie.

Un capitolo a parte in è la storia con Edith Piaf, che fu amante, ma anche un po’ sorella minore della Dietrich, il cui affetto per la grande e sfortunata cantante francese era una sorta di dimostrazione di umanità.

“Dive” è il sesto libro di Gian Stefano Spoto, giornalista, in passato vice-direttore di Raidue e di Rai Internazionale e corrispondente dal Medio Oriente su cui ha scritto “Mediorientati” e “Deserto bianco”.