"L'oceano dell'animo umano", il libro del professor Fabrizio Di Giulio

Un volume ricco di riflessioni sull’agire dell’animo umano è l’ultimo lavoro del Professor Fabrizio Di Giulio, neuropsichiatra e membro della società italiana di Psichiatria e Psicoterapia. Oltre 70 anni di esperienza fatta di analisi e di ricerche sul campo sono racchiusi in “L’Oceano dell’animo umano”, un libro che dimostra come le azioni umane sono apparentemente razionali, ma nella realtà sono dettate da un motore interno, inconscio, frutto dei condizionamenti sociali, religiosi e politici.

Oggi le terre interne dell’uomo sono la nuova conquista – spiega Di Giulio- noi siamo apparentemente liberi, ma è una libertà condizionata fatta per nascondere l’incapacità e l’impossibilità di arrivare alla vera felicità

. Nell’ultimo capitolo lo psichiatra si sofferma sul concetto di prevenzione psichica e sulla sua fondamentale importanza. Suggerisce dei gruppi terapeutici di incontro già nelle classi elementari con uno psicologo di Stato per far emergere le verità dei bambini. Fino all’utilizzo di test rivelatori come il Rorschach utili soprattutto per portare in superficie le dinamiche nelle coppie.

