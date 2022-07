Crisi d’Impresa. Spunti d’insieme, un libro per imprenditori, manager, legali d’azienda

In occasione della pubblicazione del decreto correttivo del codice della crisi e dell’insolvenza, la cui entrata in vigore è stata differita al 15 luglio 2022, la casa editrice The Skill Press pubblica il volume «Crisi d’Impresa. Spunti d’insieme».

Un libro rivolto anzitutto a imprenditori, manager, legali d’azienda, commercialisti e altri addetti ai lavori, che affronta questo tema di attualità in modo prismatico: con la lente dell’avvocato esperto in diritto tributario, diritto societario, commerciale, penale, fallimentare e del commercialista. E sotto il profilo della comunicazione, poiché è sul comunicatore che incombe il compito di comprendere la delicatezza della materia e la tipicità che caratterizza le fasi della crisi d’impresa quando assume tratti mediatici, di agire nello spazio stretto tra il dover rappresentare una situazione per ciò che in verità è e al tempo stesso di indicare le prospettive di uscita dalla crisi, verso un percorso di risanamento.

Il volume si avvale infatti dei contributi di firme di primordine, per lo più avvocati e commercialisti, che presentano il tema sotto diversi punti di vista e con un taglio il più possibile divulgativo e pragmatico, pur non potendo rinunciare a qualche inevitabile tecnicismo: Maria Grazia Alfisi e Cristiano Cerchiai di Legalitax Studio Legale e Tributario; Francesco Giuliani e Valentina Guzzanti dello Studio Fantozzi & Associati; Giacomo Gualtieri e Fabio Antonio Siena dello Studio Bana, Luca Pasquini e Jacopo Villa dello studio Carbonetti e Associati, Francesco Rizzo dello studio Ernst&Young e Francesco Rocchi dello studio Rocchi & Associati.