"Corri. Dall'inferno a Central Park", il libro di Roberto Di Sante tradotto in inglese

Adesso sarà disponibile anche in inglese. La nuova versione del libro di Roberto di Sante "Corri. Dall'inferno a Central Park" sarà in vendita nelle librerie dal prossimo uno novembre, giorno in cui si sarebbe dovuta disputare al 50esima edizione della maratona di New York saltata a causa del Covid. Un evento importante, al punto da salvare la vita al protagonista del romanzo, ma anche al suo autore. A correre nella Grande Mela ogni anno ci sono pure tremila italiani, che a causa del covid dovranno lasciare nell'armadio pantaloncini e scarpette.

IL MIO MODO DI DIRE GRAZIE/328 Al collega Roberto Filibeck, grande amico e animo sensibile, che ieri ha scritto il... Pubblicato da Roberto Di Sante su Domenica 25 ottobre 2020

«Quell'appuntamento, in fondo, mi ha salvato la vita. Per questo provo a sdebitarmi con lei, proprio quest’anno che non si potrà correre a causa del coronavirus». A raccontare la storia è lo stesso autore, Roberto Di Sante, giornalista capace di uscire dal tunnel della depressione. Così nel giorno dell'anniversario tondo della manifestazione, il libro uscirà in lingua inglese con il titolo “Run. From Hell to Central Park”. A tradurlo, il giornalista scrittore anglosassone Christian Jennings. «È il mio modo di dire grazie a questa corsa e di testimoniare ancora che non bisogna mai smettere di sognare, anche quando si è rinchiusi nel buco più scuro dell’inferno».

Frascati, in scena a Villa Torlonia "Corri: dall’Inferno a Central Park": il libro di Roberto Di Sante

Il libro di Roberto Di Sante, vincitore del Premio letterario Argentario, ha dato conforto e speranza a tantissime persone che ne hanno tratto la forza di rialzarsi e di rimettersi in gioco. Tanto che nell’autunno del 2018, a pochi mesi dall’uscita, l’autore è stato chiamato a parlarne al convegno della Società italiana di Psichiatria a Torino. Dove ha lanciato un appello agli specialisti riuniti al Lingotto: «Siate più umani e meno tecnici. Troppo spesso in Italia la depressione viene affrontata solo con diagnosi e ricetta, mentre è importante anche curare lo spirito». Dallo scorso gennaio “Corri” è diventato anche un applauditissimo spettacolo teatrale per la regia di Ferdinando Ceriani con l’attore Sebastiano Gavasso e la violoncellista Giovanna Famulari, in giro per l’Italia e con date all’estero per il prossimo anno.

"Corri, dall'inferno a Central Park", il maratoneta Gianni Poli ospite a sorpresa a Frascati



«New York, oltre la vita mi ha regalato tanti amici. Come Gianni Poli, il vincitore della maratona nel 1986, che a settembre mi ha fatto la sorpresa di essere spettatore a teatro guidando per oltre sette ore da Dobbiaco a Roma. La vita, nonostante tutto e nonostante questi tempi bui, resta sempre una avventura meravigliosa. L’importante è attaccarsi a una passione, qualsiasi essa sia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA