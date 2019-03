Premio Dea Planeta: la cinquina dei finalisti

Ultimo aggiornamento: 01:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A contendersi cinque nomi: tre sconosciuti sotto pseudonimo, una scrittrice nota e un'esordiente.Si tratta del Premio DeA Planeta, di cui da oggi si conosce appunto la cinquina finalista di questa prima edizione.: sono stati selezionati da un totale di 1169 lavori inviati, che concorreranno per il premio finale che verrà annunciato il prossimo 15 aprile.La cinquina è questa:di Silvia Bottanidi David Mancini (pseudonimo)di Rosa Matteuccidi CP (pseudonimo)di Diego Tommasini(pseudonimo): il bando era aperto a scrittori italiani esordienti e non, che potevano partecipare anche senza usare il loro nome reale, tanto che ben 208 opere erano firmate con pseudonimi. Delle opere ricevute, poi, i generi che hanno prevalso sono stati narrativa noir e thriller, fantasy e storie vere. Ogni opera doveva essere lunga almeno 200 pagine ed essere originale e inedita.La giuria che sta scegliendo il vincitore in queste settimane è composta da Massimo Carlotto (scrittore), Marco Drago (presidente Gruppo De Agostini), Claudio Giunta (docente e scrittore), Rosaria Renna (conduttrice radiofonica e televisiva) e Manuela Stefanelli (direttrice Libreria Hoepli)., con la partecipazione di Andrea Delogu e Neri Marcorè.L’opera verrà presentata in anteprima al Salone Internazionale del Libro di Torino, cui seguirà un tour di presentazioni nelle librerie e nei festival letterari più importanti d’Italia. A seguire il romanzo sarà pubblicato in lingua spagnola presso case editrici del Gruppo Planeta e verrà tradotto in lingua inglese e francese per essere proposto a editori internazionali. L’autore dell’opera vincitrice inoltre entrerà di diritto nel Comitato di Lettura della successiva edizione del Premio.Il Premio DeA Planeta è designato dall'ominima casa editrice, nata dalla fusione di De Agostini e la spagnola Planeta. Alla sua prima edizione, il Premio è il fratello appena nato del prestigioso premio Planeta, nato nel 1952, che è il premio di letteratura più ricco del mondo, con un premio di ben 600.000 euro. L'obiettivo del Premio italiano Dea Planeta è tanto semplice quanto importante per il panorama culturale del nostro Paese: «promuovere opere inedite di autori di narrativa italiana e offrire al grande pubblico romanzi di qualità».