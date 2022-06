Beatrice De Perna, arriva il nuovo libro dell'influencer: "Racconti per mamme insonni"

Benedetta de Perna nasce a Foggia, nella sua amata e assolata Puglia, il 15 maggio del 1989. Si trasferisce a Roma per compiere gli studi universitari in giurisprudenza. Da lì, per lavoro, decide di spostarsi prima a Miami, in Florida, poi in Svizzera a Lugano. È qui che si rende conto di non essere affatto “nel posto giusto, al momento giusto” e decide di tornare stabilmente a Roma dove inizia a costruire, con Antonello, la sua famiglia che oggi è composta da quattro bambine: Beatrice, Catia Vittoria, Nina Andrea e la piccola Lea Celeste. Nel 2018 fonda il blog Mumistheceo per comunicare e ricordare alle sue lettrici che si può decidere di essere qualsiasi persona si desideri, narrando l’incredibile lavoro che si cela dietro al passaggio dall’essere donna all’essere madre, con onestà ed un pizzico di sana ironia.

Benedetta, per gli amici Bebbe, era una giurista che non ha fatto l’avvocato perché ha scelto di fare la mamma a tempo pieno, ma la borsa da lavoro la usa lo stesso, anzi non solo una, ne ha ben due fantastiche sotto gli occhi, ben visibili dovute alle notti insonni, ma che profumano di famiglia e amore.

«Non me l’aveva detto nessuno come sarebbe stato eppure io mi ero preparata a diventare madre, ma poi… poi loro hanno stravolto talmente tanto la mia vita che oggi – mentre con il braccio sinistro cullo Catia Vittoria e con quello destro tolgo il grasso dal prosciutto per Beatrice – non ricordo proprio più chi ero, quindi vi racconto tutto solo da quando ne ho memoria. Non importa quanto si dà, ma quanto amore si mette nel dare».

Tutto questo è racchiuso nell’attesissimo libro “Racconti per mamme insonni” per EPC Editore, disponibile in libreria dal 16 giugno e già in preorder su Amazon (https://amzn.to/3NijI62).