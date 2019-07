© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA La storia di un agente segreto è, ovviamente, coperta da tanti misteri e da un inevitabile riserbo, così che si può convivere nella ridente Riviera del Conero con una vicina senza sospettare nulla della sua precedente vita. La bella spia inglese si faceva chiamare Jicky, come il profumo di Guerlain che utilizzava. Era stata scelta dal governo di Churchill, insieme con una sessantina di altre donne, battezzate poi come gli "angeli" di Churchill, per essere utilizzate in operazioni di intelligence. Jicky ha avuto una vita avventurosa, segnata anche dalle torture della Gestapo, ma soprattutto caratterizzata da grandi incontri, amori e passioni, senza mai far scoprire o rivelare il ruolo avuto durante la guerra. A una giovane allieva cui faceva ripetizioni di inglese racconterà poco prima di morire la sua vera identità e la sua incredibile vicenda, da cui questo racconto.L’autore di questo libro testimonianza è Nicoletta Maggi, giornalista e a lungo addetta stampa ed interprete.