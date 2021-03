E' stata annullata la chiusura del Lido di Latina prevista per domenica 28 marzo. L'iniziativa “Buona Domenica”, prevedeva l’istituzione dell’isola pedonale dalle 9 alle 17 nel tratto di lungomare fra Capoportiere e Rio Martino ogni ultima domenica del mese, ma è stata annullata in ottemperanza alle attuali restrizioni anti-Covid imposte dalla “zona rossa” per evitare assembramenti.

