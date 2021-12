Nella zona dei pub con mezzo chilo di cocaina: giovane arrestato

Nascondeva un pacco con mezzo chilogrammo di cocaina, pronto per essere spacciato nella zona dei pub di Latina. E' stato fermato, controllato e arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale dell'Arma, nell'ambito di attività di controllo volte a prevenire reati in genere e di supporto alle pattuglie in servizio per i controlli anti-covid.

I militari hanno notato il giovane, 25 anni, nei pressi dei locali dove si svolge la movida, il quale cercava di celare dietro la schiena un involucro che teneva tra le mani. Essendo già noto agli operanti, si è deciso di svolgere un accurato controllo.

Alla vista della pattuglia il ragazzo ha provato ad allontanarsi ma è stato raggiunto poco dopo e trovato in possesso di oltre mezzo chilogrammo di cocaina e alcune dosi di hashish già suddivise e pronte per lo spaccio. Il valore complessivo della droga sequestrata avrebbe fruttato al pusher oltre 40 mila euro. Il giovane è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Latina, a disposizione dell'autorità giudiziaria.