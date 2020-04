Ultimo aggiornamento: 07:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutti vogliono ripartire ma con regole chiare e prospettive sostenibili. I pub della zona della movida stanno valutando i possibili scenari della fase 2 tra mille interrogativi.«Ci stiamo confrontando - spiegadel Buco - anche se da parte del Governo non ci sono ancora delle linee guida chiare. Quello che noi chiediamo è la chiusura della via, perché solo in questo modo sarebbe possibile distanziare adeguatamente i tavolini occupando in parte anche strada e marciapiedi. E poi sarebbe importante intervenire su tributi e tasse, non soltanto in relazione al periodo di chiusura, ma anche in riferimento alla riapertura. Io vedo la ripartenza ancora più complicata dello stop».Il timore è riaprire ma con la clientela dimezzata, o addirittura ridotta a un terzo rispetto a prima. Il che ovviamente metterebbe a rischio l'attività stessa. «Non possiamo certo riaprire e lavorare solo per rientrare con le spese e pagare le tasse» commentano in coro i gestori.Ma ovviamente non è il momento di scoraggiarsi, ma anzi bisogna raccogliere le energie. «E' ancora tutto da stabilire - commentadella Stella Brasserie - siamo orientati nella ripresa prima con l'asporto e poi, piano piano ripartiremo secondo le nuove regole».I locali della zona dei pub hanno dimostrato grande senso di responsabilità chiudendo volontariamente prima ancora che arrivasse l'obbligo con il decreto nazionale.«Adesso - commentadel Bivio - è il momento di ragionare sulle modalità di riapertura. Io sto lavorando con un architetto a un progetto che presenterò appena sarà ultimato. L'idea è quella di creare un modello che potrà essere applicato non solo qui nella zona dei pub, ma in tutte le attività di Latina che rappresentano un volano importantissimo per l'economia del nostro territorio. Inoltre, e qui mi rivolgo all'amministrazione comunale, occorre ragionare su tasse e imposte che vanno riviste non solo per il periodo di chiusura ma anche fino alla fine dell'anno. Perché è ormai evidente che la ripresa sarà lunga e piena di ostacoli e incertezze. Non possiamo certo permetterci di sostenere le stesse spese di prima, dall'occupazione del suolo pubblico, alle insegne, affitto, bollette e tutto il resto».Anche la zona dei pub, o dei bistrot visto che ormai non sono più soltanto birrerie, si prepara a una rivoluzione dai contorni assolutamente indefiniti.