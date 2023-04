Zona pub, finisce con l'auto dentro un gazebo

Torna d'attualità il tema della sicurezza nella zona della movida di Latina, dove ieri mattina gli agenti della Polizia Locale sono dovuti intervenire all'angolo tra via Neghelli e via Lago Ascianghi per la verifica ad un gazebo esterno di un locale colpito da un'auto poche ore prima. Fortunatamente, il pub proprietario dello spazio dove la macchina è andata a sbattere è ormai chiuso da qualche tempo e, di conseguenza, nessuno vi era seduto al momento dell'impatto, seppur lieve: tuttavia, l'episodio ha riacceso i riflettori sul transito delle auto nell'area nota ai più come "via dei pub", e sull'incolumità dei tanti ragazzi che ogni sera vi passeggiano, malgrado quest'ultima sia chiusa al traffico solamente nel fine settimana.

Nonostante nessuno sia rimasto ferito e non ci siano state conseguenze, quello di ieri infatti è solo l'ultimo, in ordine di tempo, di una serie di episodi molto simili tra loro, spesso con esiti ben più gravi: lo scorso ottobre, ad esempio, un giovane neopatentato perse il controllo dell'auto su corso Matteotti, andandosi a schiantare contro il gazebo di un locale situato a due passi dalla via dei pub, ferendo 5 ragazzi seduti lì.



Un tema, quello della sicurezza nella zona della movida, ormai da anni a cuore degli esercenti dei locali, molti dei quali riuniti nell'"Associazione Isola che non c'è", presieduta da Massimo Ceccarini, presidente provinciale di Confesercenti e titolare di un locale in via Cesare Battisti: «E' passato ormai un anno e mezzo dall'installazione dei dissuasori a scomparsa in corrispondenza dei cinque varchi tra via Lago Ascianghi, via Neghelli e via Cesare Battisti: tuttavia, dopo il loro collaudo, questi ultimi non sono mai entrati in funzione» lamenta Ceccarini, facendosi carico delle istanze di molti titolari di pub.

«Dopo la nostra richiesta il Comune lavorò al progetto e investì circa 300.000 euro per una serie di interventi tra i quali nuovi parcheggi e, appunto, i dissuasori che dovevano servire a limitare il traffico evitando rischi per i frequentatori della zona pub, ma non sono mai entrati in funzione».

«Spesso siamo l'ultimo locale a chiudere e, in oltre due anni che lavoro qui, non li ho mai visti alzati» testimonia uno dei tanti ragazzi impegnati come barman in uno dei locali situati alla fine di via Neghelli. «Nei giorni feriali, infatti, le auto transitano normalmente e, benché ne passino poche, il pericolo è sempre dietro l'angolo».

Ad essere penalizzata, di conseguenza, è l'intera zona, purtroppo già teatro di episodi come quello verificatosi l'altro giorno e che ha come unico sistema di sicurezza quello delle transenne, le quali tuttavia impediscono il transito alle auto solamente nel fine settimana, e non nei giorni feriali, nonostante la via inizi a popolarsi di giovani già dal giovedì sera: «Chiediamo più sicurezza, prima che qualcuno possa farsi seriamente male» l'appello accorato degli esercenti.