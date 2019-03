Zona pub a Latina: arrivano i varchi elettronici con i dissuasori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Entra nel vivo il progetto per l'isola pedonale nella zona dei pub a Latina. L'Amministrazione comunale nell'ambito del «progetto che prevede l'istituzione dell'isola pedonale flessibile attraverso l'utilizzo di dissuasori mobili automatici», ha avviato «la procedura per l'affidamento dei lavori per un impegno di spesa totale di 390mila euro».«Il progetto - spiegano dal Comune - ha come obiettivo quello di garantire uno spazio urbano più sicuro in un'area caratterizzata dalla presenza di numerose attività commerciali e da un notevole afflusso di giovani, in particolare nelle ore serali del fine settimana». La messa in sicurezza della "Zona Pub" «prevede l’installazione di un impianto di dissuasori mobili automatici (con luci led e segnalatore acustico di movimento) in 6 punti specifici che costituiscono gli ingressi/uscite della viabilità principale (per un totale di 33 dissuasori)».I dissuasori verranno installati nei seguenti varchi:varco 1 - n.9 dissuasori su via Cesare Battisti (strada a doppio senso di marcia);varco 2 - n.9 dissuasori su via Cesare Battisti (strada a doppio senso di marcia);varco 3 - n. 4 dissuasori su via Lago Ascianghi (strada ad unico senso di marcia);varco 4 - n. 4 dissuasori su via Lago Ascianghi (strada ad unico senso di marcia);varco 5 - n. 5 dissuasori su via Neghelli (strada ad unico senso di marcia);varco 6 - n. 2 dissuasori su parcheggio di via Neghelli.«Ogni varco sarà totalmente indipendente dall’altro e gestito da centraline dedicate - spiegano da piazza Popolo - È prevista inoltre l’installazione di un sistema anticaduta per proteggere pedoni e vetture in corrispondenza del dislivello esistente tra il parcheggio sul lato Ovest e via Neghelli (dove oggi sono posti dei "new jersey" precari che non garantiscono i giusti livelli di sicurezza)».«Si avvia la riqualificazione - afferma Maria Paola Briganti, vice sindaco e assessore alla Legalità e alla Sicurezza - di una delle aree di Latina dove più si concentra l’interesse a migliorare la qualità di vita dei cittadini che la vivono per motivi lavorativi, residenziali o di svago. L’impegno dell’Amministrazione sarà quello di costruire un percorso attraverso il quale ciascuno possa trovare la migliore fruizione di questo significativo angolo della città».