Ieri sera il parlamentare della Lega, Francesco Zicchieri, è stato portato d'urgenza al Santa Maria Goretti. L'esponente della Lega, risultato positivo al Covid lunedì pomeriggio, alla fine degi accertamenti questa notte è stato ricoverato.

Caso Terracina, la Asl su Salvini: non è contatto primario del positivo, non deve stare in isolamento

Zicchieri, coordinatore della Lega nel Lazio, aveva fatto il tampone domenica, dopo essere stato indicato tra i contatti diretti del primo contagiato del clusetr elettorale legato all'evento della Lega del 25 settembre scorso al ristorante "Il Tordo" di Terracina. Aveva comunicato lui stesso su Facebook di essere positivo: «Cari amici sono a comunicare che circa un ora fa la Asl mi ha informato che il mio tampone è risultato positivo al Covid 19. Sto bene, non ho alcun sintomo e sono stati attivati tutti i protocolli previsti per la cura e per contrastare la diffusione del Coronavirus! Passerà anche questa».

Cari amici sono a comunicare che circa un ora fa la asl mi ha informato che il mio tampone è risultato positivo al Covid... Pubblicato da Francesco Zicchieri su Lunedì 5 ottobre 2020

Cluster di Terracina, vicecapogruppo Lega alla Camera Zicchieri: «Sono positivo»

In realtà ieri le sue condizioni di salute devono aver destato preoccupazione nei sanitari della Asl di Latina che lo seguono a distanza come tutti i 600 pazienti attualmente positivi seguiti a casa.

Il parlamentare, come gli altri pazienti Covid in isolamento domiciliare è stato monitorato dall'equipe infermieristica che lavora h24 presso la centrale operativa. Tre i parametri osservati nei pazienti a casa: la febbre, la saturazione dell'ossigeno e la frequenza cardiaca. In alcuni casi i pazienti pontini sono anche seguiti con un sistema di telemonitoraggio a distanza che consente loro di trasmettere i dati tre volte al giorno attraverso una app dedicata.



Ieri pomeriggio è scattato l'allarme proprio per il parlamentare terracinese che è stato prelevato e portato al pronto soccorso del Goretti seguendo gli abituali protocolli Covid. Nella notte, alla luce degli accertamenti effettuati si è deciso di ricoverare Francesco Zicchieri in un reparto Covid del Goretti. Secondo quanto riportato da Adnkronos Zicchieri ha la polmonite, anche se a quanto risulta in una forma lieve.

Ultimo aggiornamento: 13:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA