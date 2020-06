Sembra davvero la svolta. Ieri per il quarto giorno consecutivo non ci sono stati nuovi casi di contagio: cosa non da poco perché non era mai successo fino dall'inizio dell'emergenza Coronavirus (il record precedente era una sequenza di tre giorni tra il 29 e il 31 maggio). Ma non solo. Nel week end infatti si è registrato il più clamoroso calo di contagiati in cura presso la Asl pontina: 25 in meno in un solo giorno, anche questo non era mai successo. I pontini attualmente contagiati sono infatti scesi dagli 85 di venerdì ai 60 attuali, abbattendo drasticamente il numero dei pazienti. Per trovarne così pochi bisogna tornare indietro al 14 marzo quando furono appena 56: l'epidemia era iniziata da dieci giorni e da quel momento in poi i positivi cominciarono a crescere sistematicamente fino arrivare al picco dei 364 pazienti in carico del 12 aprile. Da quel momento in poi sono sempre scesi, fino ai 101 del 18 maggio (salvo risalire a 133 il 28 maggio ma solo per via del riconteggio fatto dalla Asl calcolando anche i pontini in cura fuori provincia e fuori regione). Nel bollettino di ieri la Asl di Latina, guidata dal manager Giorgio Casati, ha spiegato che dei sessanta pazienti attualmente in cura 37 sono seguiti a domicilio con il sistema di monitoraggio a distanza, mentre sono 23 le persone ricoverate al Goretti, nessuna delle quali si trova in Terapia Intensiva. Anche questi sono numeri eccezionali. Pensate che 23 ricoverati sono lo stesso numero che troviamo nel primo bollettino ufficiale della Asl pubblicato il 9 marzo. Ventitre all'inizio, ventitre oggi. Per trovare così pochi pazienti curati a casa invece bisogna riandare al al 15 marzo (erano 25 e il giorno dopo balzarono a 32). Da allora il picco dei ricoverati è stato toccato il 7 aprile (121 pazienti tra il Goretti e lo Spallanzani), mentre per quelli curati a casa è accaduto pochi giorni dopo, il 12 aprile (262 pazienti). Da allora è iniziata la discesa che è arrivata in questi giorni davvero a un passo dalla fine dell'emergenza. Ovviamente la conseguenza di questi numeri è una impennata di guariti, saliti nel fine settimana da 433 a 458, con un incremento di oltre il 5%. L'indice di prevalenza, ovvero il numero di persone risultate positive per 10.000 abitanti, resta fermo a 9,60. L'attenzione deve restare alta, ma forse stavolta ci siamo.

Vittorio Buongiorno

