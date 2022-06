Lunedì 20 Giugno 2022, 11:52

Un mese fa, quando debuttò al primo turno del tabellone principale del Roland Garros Open di Francia, era 215esimo nel ranking Atp. Ne ha fatta tanta di strada il tennista di Latina Giulio Zeppieri, che sta scalando in maniera vorticosa le classifiche. Ora a poche ore dall'esordio nelle qualificazioni del prestigioso torneo sull'erba di Wimbledon, attualmente è 165°.

Un'ascesa prorompente che certifica la crescita tecnica del 20enne mancino, che si allena da febbraio all'Enjoy Tennis Center di Roma. Le ultime uscite nei Challenger d'Italia sono state soddisfacenti. Nell'Emilia-Romagna Tennis Cup sul rosso di Montechiarugolo (Parma) è andato vicinissimo alle semifinali giocando un quarto di finale alla pari contro il croato Borna Coric (n. 255), che si è imposto in tre set in 2 ore e 23': dopo aver vinto al tie-break il primo parziale per 7-6, si è dovuto arrendere per 3-6, 4-6 all'atleta dell'Est, una sfida inedita tra due wild card. Il 25enne di Zagabria, best ranking n.12, era annoverato in passato tra i talenti della new generation, prima di cadere vittima di una serie infinita di infortuni che l'hanno costretto ad un lungo periodo di stop. E' stato un match molto equilibrato confessa Zeppo ho cercato di tenergli testa, ma il mio avversario si è dimostrato più continuo sbagliando di meno. Clamoroso il dato di Coric con la prima palla in campo: ha vinto 39 punti su 41.

Buoni i numeri al servizio anche per Giulio, cresciuto al Capanno con il maestro Piero Melaranci, uscito dal campo con una prestazione di alto profilo eccetto la risposta, dove non è riuscito ad incidere. Infatti ha ceduto al secondo e terzo set con un solo break, ma senza mai arrivare a palla break in risposta. Mi sento bene prosegue Giulio - sto lavorando duramente con il mio coach Giuseppe Fischetti e con gli altri tecnici federali. Cerchiamo molto il confronto. Penso sia importante ascoltare l'opinione di professionisti bravi, fidati, il mio deve essere un tennis aggressivo. Prima della kermesse parmigiana aveva centrato un altro posto tra i migliori otto nel challenger di Perugia. Chiusa per ora l'avventura tricolore, questa settimana il sogno dell'enfant prodige pontino è di tentare l'ingresso al main draw sull'erba londinese. Una missione quasi impossibile? Le ultime imprese del doppio ingresso al tabellone principale degli Internazionali di Roma e del Roland Garros dicono il contrario. Lui ci prova ed ha tutte le carte in regola per regalarsi nuove significative soddisfazioni.