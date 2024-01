Zeppieri eliminato agli Open di Australia: avanti due set, il pontino perde al quinto contro Norrie

Si ferma la corsa del talento pontino Giulio Zeppieri al secondo turno degli Australian Open, primo Slam della stagione. Io tennista di Latina aveva iniziato il match con grande sicurezza andando in vantaggio per due set a zero contro la testa di serie numero 19 ma cedendo poi al quinto. Alla fine l'ha spuntata Cameron Norrie dopo una lunga maratona, ma il 22enne di Latina, numero 133 Atp, è uscito dal campo a testa alta. Il britannico, 19esima

testa di serie e numero 22 Atp, alla fine si è imposto al quinto set con il punteggio di 3-6, 6-7 (4-7), 6-2, 6-4, 6-4 dopo oltre tre ore e mezza di gioco.

