Zanzare sempre in agguato, il 20 e il 21 settembre nuova disinfestazione a Latina

Le zanzare non danno ancora tregua, complice questo caldo anomalo che si sta protraendo sfiorando ormai l'autunno. Oltre ad essere fastidiose sono spesso vettori di infezioni, è per questo che il Comune di Latina, dopo una prima disinfestazione a luglio, procede con un secondo intervento, che comunque era stato programmato, ma è quanto mai necessario.

Il 20 e 21 settembre dalle 23 alle 4 del mattino si effettuerà la disinfestazione contro le zanzare, le operazioni saranno effettuate dalla ditta Sogea. L'amministrazione invita i cittadini a non esporre all’esterno delle abitazioni sostanze alimentari o indumenti, di tenere chiuse le finestre, svuotare i sottovasi delle piante.



Il calendario dell’attività prevede: giovedì 20 settembre in centro città, Q4, Q5 e Latina Scalo.

Venerdì 21 settembre nei borghi, periferie, Marina di Latina.





Marted├Č 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:42



