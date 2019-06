Latina Lido, weekend di eventi nella kermesse XBeach

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continuano le attività di XBeach, la kermesse organizzata dall’Osservatorio per lo sport e per il turismo sportivo e dall’associazione Minerva, che durerà fino al prossimo 14 luglio.Nel weekend si parte con la tanto attesa tre giorni di sport targata Opes che ritorna ancora una volta ad animare piazzale dei Navigatori, a Foce Verde, con Sport Estate, in programma da venerdì a domenica dalle 10.00 alle 20.00, con tantissime attività per grandi e piccoli e che quest’anno rientra nell’organizzazione di XBeach.E questo week end arriva a Latina, dopo il torneo interregionale di pallanuoto e quello italiano di tiro al bersaglio subacqueo, anche la fase finale di Coppa Italia Giovanile di Pugilato, per la prima volta nel Lazio e per la prima volta a Latina. La Boxe Latina e il Settore Giovanile della Federazione Pugilistica Italiana, concludono la stagione dei Criterium Regionali, i concentramenti di atleti e atlete dai 5 ai 13 anni alle prese con prove di velocità, coordinazione, equilibrio e tecnica sul ring.Si inizia venerdì sera, alle 19.00, a Piazzale dei Navigatori a Foce Verde nell’ambito degli eventi XBeach, quando si terrà la cerimonia di apertura con la sfilata delle delegazioni regionali con banda musicale e giuramento dell’atleta. Sabato e domenica mattina le gare di qualificazione si svolgeranno presso il centro sportivo del Park Hotel, via dei Monti Lepini, dove alloggeranno atleti e dirigenti federali.“Anche questo – commenta il Presidente dell’Osservatorio e di Minerva, Annalisa Muzio – sarà un evento che porterà centinai di atleti sul nostro territorio a rimarcare, ancora una volta, l’importanza di quello su cui puntiamo, ovvero lo sviluppo del turismo sportivo come volano per l’economia del nostro territorio. Ringrazio la Boxe Latina, che fa parte dell’Osservatorio, e che ha deciso di convogliare questo grande evento all’interno di XBeach che quest’anno, con 45 giorni di eventi, sta raggiungendo numeri di presenze e risultati inaspettati per il nostro Osservatorio che nel giro di poco più di un anno è riuscito a mettere in piedi l’organizzazione di grandi eventi”.Per quanto riguarda la cultura e il tema dell’inclusività sabato pomeriggio alle 18.30, presso l’Hotel Mediterraneo, appuntamento con SabatoLibro, in collaborazione con l’agenzia Omicron, con la presentazione del libro “L’isola di noi. Guida al paese dell’autismo” di Federico De Rosa, autore autistico ad alto funzionamento diventato famoso per la sua eccezionale capacità di descrivere con precisione e lucidità l’autismo dall’interno. Verrà presentata poi anche una nuova App, nata proprio a Latina, Mal-Leggo ideata da due giovanissimi ragazzi, Roberto Trombetta e Luisa Ingravalle, una piattaforma di annunci concepita per permettere di interagire con i migliori professionisti specializzati nel trattamento dei DSA in particolare della dislessia. Entrambi gli eventi sono stati organizzati in collaborazione con MDF, Associazione Mondo Disabili Future Onlus.“Personalmente sono molto orgogliosa di avere contribuito ad organizzare questi due eventi – commenta il Presidente Annalisa Muzio – perché si tratta di due appuntamenti che riguardano due grandi problemi oggi sempre più diffusi tra bambini e ragazzi in età scolare. Sono sempre di più le diagnosi di autismo e soprattutto di DSA per cui sia la presentazione del libro che quella dell’App, che tra l’altro è un’idea tutta pontina, rappresentano due momenti importanti. Nonostante infatti, si parli molto di inclusione, anche nel recente bando comunale in cui XBeach è arrivata solo agli ultimi posti ma poi in realtà si faccia molto poco, l’inclusione invece è per noi un punto fondamentale da cui la società tutta deve ripartire tanto è vero che in ogni nostro evento c’è, e ci sarà sempre, almeno un evento dedicato alla disabilità”.Per quanto riguarda tutte le altre attività sportive e non di XBeach venerdì pomeriggio, dalle 17.30 alle 19.30 presso l’Hotel Tirreno, i bambini di tutte le età potranno prendere parte alle attività promo di Beach Rugby a cura dell’Asd Rugby Latina.Sabato, invece, tutti con il naso all’insù per le dimostrazioni acrobatiche degli aquilonisti Alta Quota IKA. L’appuntamento è a partire dalle 10.00 presso “Umberto al 4° Chiosco”; previsto anche un laboratorio per la costruzione di aquiloni. L’associazione, con la sua flotta di oltre 100 aquiloni, ha partecipato anche ai campionati Mondiali in Cina. Dal 2002 fa parte di progetti solidali per portare aquiloni nei Paesi più poveri e all’interno di alcuni ospedali italiani come il Bambin Gesù.Infine prosegue, anche per questo fine settimana, XBeach Volley- Torneo provinciale King che si svolgerà, a Sperlonga presso il Lido Altamarea, sabato e domenica a partire dalle 9.30 .Domenica, infine, per gli appassionati di immersioni, l’associazione Passione Blu, organizza un’Open Day per l’introduzione all’attività subacquea presso l’Hotel Tirreno. Per gli amanti del football americano, a partire dalle 10.00, l’appuntamento è a piazzale dei Navigatori dove si svolgerà l’XBeach Bowl, il torneo interregionale di Flag Football, organizzato dall’Asd Bufali Latina.