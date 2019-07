XBeach, la kermesse estiva chiude in bellezza

Chiusura in grande stile per XBeach, la kermesse organizzata dall’Osservatorio per lo Sport e il turismo sportivo, e dall’Associazione Minerva. Sarà un ultimo fine settimana da vivere intensamente dopo 45 giorni di grandi eventi che hanno portato a Latina campionati e tornei di varie discipline di livello nazionale.



Si inizia domani sera (venerdì 12), alle 20.30, con il Minerva Exclusive e Summer Party, aperitivo e cena spettacolo che si terrà presso il Paradise Ranch & Resort. L’intero ricavato della cena verrà utilizzato per l’acquisto di materiale sportivo/didattico per le scuole di Latina. Si proseguirà poi con tutta una serie di eventi assolutamente da non perdere. © RIPRODUZIONE RISERVATA