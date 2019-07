"Wiki loves monuments", il Comune dà il via libera per partecipare al concorso con foto di Sermoneta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le immagini dei monumenti di Sermoneta condivise per il "Wiki Loves Monuments", il più grande concorso fotografico al mondo per numero di fotografie raccolte. Fotografi professionisti e amatoriali di oltre 50 nazioni potranno fotografare le bellezze del proprio patrimonio culturale, condividendo gli scatti con licenza libera su Wikimedia Commons, il grande database multimediale connesso a Wikipedia.La normativa vigente in Italia, infatti, non consente di pubblicare foto di monumenti a meno che non si possegga una precisa autorizzazione da parte degli Enti pubblici o privati che hanno in consegna tali beni. Per realizzare il concorso Wiki Loves Monuments, in Italia, è quindi necessario l’appoggio e il coinvolgimento diretto di tutti gli Enti che sono chiamati ad autorizzare la pubblicazione delle immagini sulle piattaforme Wikimedia.Il Comune di Sermoneta ha autorizzato la pubblicazione delle fotografie di tutti i monumenti di sua proprietà e dei panorami che ritraggono il paese. «Si tratta di un'occasione per promuovere il nostro territorio attraverso la fotografia – spiega il sindaco di Sermoneta Giuseppina Giovannoli – e un modo per gli appassionati di partecipare con i propri scatti a un concorso di portata mondiale. Più foto di Sermoneta saranno in concorso, più aumenterà la visibilità per le nostre eccellenze». Per partecipare basterà registrarsi sul sito Wikimedia Commons e seguire le istruzioni.